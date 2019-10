Barcelona blijft bij standpunt over El Clásico en draagt oplossing aan

Barcelona heeft het competitiecomité van de Spaanse voetbalbond (RFEF) donderdag officieel laten weten dat er niet wordt meegewerkt aan de verplaatsing van El Clásico tegen Real Madrid van het Camp Nou naar het Santiago Bernabéu, zo weten Mundo Deportivo en Marca te melden. Barcelona wil wel meedenken over verplaatsing van het duel met Real, dat op de agenda staat voor 26 oktober, naar 18 december.

Zodra de bezwaren van alle betrokken partijen zijn ingediend, kijkt het competitiecomité naar de beste oplossing voor de ontstane kwestie. Het is niet onmogelijk dat er donderdag of vrijdag al een definitieve beslissing wordt genomen over de eerste ontmoeting tussen Barcelona en Real in LaLiga. Bovengenoemde Spaanse kranten melden dat een snelle oplossing wenselijk is daar het duel der grootmachten altijd enorm veel voorbereiding en planning vereist.

De zonen van Lionel Messi vechten om de Gouden Bal van hun vader

LaLiga drong er woensdag bij de Spaanse voetbalbond op aan om de clashes tussen Barcelona en Real om te ruilen, zodat de eerste wedstrijd eind oktober in Madrid zou plaatsvinden. De Catalanen zouden dan pas op 1 maart bezoek krijgen van de Koninklijke. Uit berichtgeving van AS werd echter al snel duidelijk dat Barcelona geen heil zag in de plannen om de locatie van de eerste topper van deze jaargang te veranderen.

De onrusten in Catalonië, waar maandag negen separatisten werden veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van negen tot dertien jaar, liggen ten grondslag aan de discussie over de eerste El Clásico van dit seizoen. Er zijn al verschillende protesten geweest en er staat een grote demonstratie gepland voor 26 oktober, uitgerekend de dag van het duel tussen Barcelona en Real. Een en ander heeft tot gevolg dat de selectie van de Spaanse kampioen donderdag niet per vliegtuig, maar per bus afreist naar Baskenland voor de wedstrijd tegen Eibar, omdat er ook onrust is op het vliegveld van Barcelona. Het elftal van trainer Ernesto Valverde staat zaterdag tegenover de nummer veertien in LaLiga.