‘Het is aangeboren, je kan nooit veranderen van rood naar blauw of andersom’

Rangers FC - Celtic, Boca Juniors - River Plate of AC Milan - Internazionale, het zijn allemaal bekende derby’s. Een van de meest bijzondere derby’s vindt echter plaats in Spakenburg, een oud vissersdorp in de provincie Utrecht. Behoudens wat dagjesmensen een rustig dorp, maar tweemaal per jaar kleurt het dorp blauw en rood en zijn vrienden even geen vrienden meer. De Westmaat is het toneel van de Spakenburgse derby: IJsselmeervogels tegen S.V. Spakenburg. De jongens van IJsselmeervogels 4 namen DAZN mee op een dag vol spanning.