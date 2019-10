‘Dat zei ik omdat ik zag wat voor exceptionele talenten bij Ajax liepen’

Leonid Slutsky verwacht dat Ajax en PSV gaan overwinteren in respectievelijk de Champions League en de Europa League. De trainer van Vitesse zit er niet vaak naast met zijn voorspellingen, want Slutsky zei een jaar geleden nog dat hij verwachtte dat Ajax de halve finale van het miljardenbal zou halen. Het elftal van trainer Erik ten Hag werd in de halve eindstrijd uitgeschakeld door Tottenham Hotspur.

"Waarom ik dat zei? Omdat ik zag welke exceptionele talenten daar liepen", stelt Slutsky in gesprek met Voetbal International. "En sindsdien is het natuurlijk geweldig gegaan met het Nederlandse voetbal. Dat is alleen maar positief, ik werk hier en word ook overal aangesproken. Niemand heeft een glazen bol, maar dit seizoen gaan Ajax en PSV overwinteren in Europa en durf ik wel hetzelfde te voorspellen. Kwaliteit genoeg voor een halve finale." Beide clubs wisten de eerste twee duels in de groepsfase winnend af te sluiten.

Ajax-verdediger Perr Schuurs in de auto bij Andy van der Meijde

Slutsky ziet Ajax en PSV er duidelijk bovenuit steken in de Eredivisie. "Die twee clubs zijn echt exceptioneel. In Nederland worden de verschillen erg groot. Zij zijn als Manchester City en Liverpool in Engeland." Slutsky staart zich echter niet blind op de titelkandidaten en ziet ook bij andere clubs voldoende talent rondlopen. "AZ en Feyenoord zijn ook van hoge kwaliteit. Heb je AZ - Manchester United gezien? Nul kansen voor United, hoe kan dat? Weet je hoe vaak het een team lukt Manchester United op nul kansen te houden? Bijna nooit. En dan ook nog met zulke jonge spelers. Daar zit een goed verhaal achter, een visie."

Volgens Slutsky heeft Feyenoord een fenomenale prestatie geleverd door met 2-0 te winnen van FC Porto. "Dat zegt wat over de potentie van die selectie. Porto is een Europese topclub", aldus de keuzeheer van Vitesse, die zijn criticasters wijst op de hevige concurrentie van onder meer AZ en FC Utrecht. In de top vijf eindigen is volgens hem niet de normaalste zaak van de wereld. "Kijk naar die clubs, hun begrotingen, hun visie, hun management. Hoeveel gehuurde spelers heeft AZ? Precies nul. Hoeveel wisselingen in de selectie? Hoelang voetballen die al samen? Als je oordeelt, moet je wel weten waar je het over hebt."