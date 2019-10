'Waarom zou ik tien Ferrari's en twintig diamanten horloges willen hebben?'

Sadio Mané is een van de grootverdieners bij Liverpool, maar de vleugelaanvaller wordt naar eigen zeggen niet gedreven door een riant salaris. Een deel van zijn inkomen gaat zelfs structureel naar goede doelen. De flankspeler van the Reds blijft liever met beide benen op de grond staan, zeker gezien de zeer sobere omstandigheden waarin hij opgroeide in Senegal.

"Waarom zou ik tien Ferrari’s, twintig diamanten horloges en twee vliegtuigen tot mijn bezit willen hebben", vraagt Mané zich af in een interview met het Ghanese medium Nsemwoha. "Wat hebben ik en de wereld daar aan?" De Liverpool-aanvaller verwijst naar zijn jeugdjaren in Senegal. "Ik had vaak honger en moest op het veld werken. Ik heb zware tijden overleefd, toen ik op blote voeten voetbalde. School heb ik ook niet afgemaakt. Maar met het geld dat ik tegenwoordig verdien, kan ik wat terugdoen voor mijn mensen."

"Ik heb in Senegal scholen laten bouwen en een voetbalstadion", vervolgt Mané. "Ik zorg daarnaast voor kleding, schoenen en voedsel voor mensen die in extreme armoede leven. Tevens maak ik maandelijks zeventig euro over naar mensen in een erg arme regio in Senegal, zodat ze voor hun families kunnen zorgen. Ik hoef niet met luxe huizen, auto’s, vakanties en vliegtuigen te pronken. Ik heb liever dat mijn mensen wat overhouden aan wat het leven mij geschonken heeft."

Mané veroverde afgelopen seizoen met Liverpool de Champions League en ook in deze jaargang gaat het de koploper in de Premier League voor de wind. De 27-jarige vleugelaanvaller heeft met acht treffers en twee assists een groot aandeel in het succes van het elftal van manager Jürgen Klopp, zondag de tegenstander van Manchester United op Old Trafford.