‘Eriksen is te langzaam om hier te spelen en maakt niet het verschil’

Christian Eriksen beschikt over een aflopend contract bij Tottenham Hotspur en de voormalig Ajacied werd de afgelopen maanden al in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid of Juventus. Naast deze twee grootmachten zou ook Bayern München in de markt zijn voor de spelmaker, maar clubicoon Lothar Matthäus zit niet te wachten op de komst van Eriksen.

“Ik volg deze speler al lange tijd en hij stelt me dit jaar vooralsnog teleur. Een transfer naar Bayern lijkt mij dan ook niet logisch en zou mij erg verrassen. Hij is wat mij betreft geen speler die Bayern verder helpt”, is Matthäus duidelijk in gesprek met Sport 1. “Als hij niet goed genoeg is voor Tottenham, dan is hij dat ook niet voor Bayern. Uli Hoeness (voorzitter van Bayern, red.) heeft al gezegd dat de club niet op zoek is naar wisselspelers.”

Serge Gnabry: 'Bayern München zonder Müller moeilijk voor te stellen'

“Eriksen is een prima technicus, een echter nummer 10. Maar hij is te langzaam, Niko Kovac heeft een voorkeur voor snelle spelers. Eriksen is wat mij betreft geen speler die op het hoogste niveau het verschil maakt, dus wat mij betreft kunnen ze zich beter concentreren op de komst van Kai Havertz aankomende zomer”, gaat Matthäus verder. Havertz is bij Bayer Leverkusen uitgegroeid tot een van de meest begeerde talenten van de Bundesliga en moet naar verluidt om en nabij de honderd miljoen euro kosten.

Bayern heeft daarnaast de optie om de momenteel van Barcelona gehuurde Philippe Coutinho na dit seizoen voor 120 miljoen euro over te nemen: “Hem hebben we ook nog, hij doet het goed als nummer 10. En vergeet Thomas Müller niet, hij kan op alle aanvallende posities uit de voeten en zou niet op moeten geven. Ik blijf bij mijn standpunt: de komst van Eriksen zou niet logisch zijn.”