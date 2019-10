‘Slutsky moet bij Vitesse wederom streep zetten door naam aanvaller’

Oussama Tannane komt voor de winterstop niet meer in actie voor Vitesse, zo weet de Gelderlander donderdagochtend te melden. De aanvaller is geopereerd aan zijn knie en zal de komende maanden moeten revalideren. Tannane liep de kwetsuur onlangs op in de thuiswedstrijd van Vitesse tegen FC Utrecht (2-1), toen hij per brancard van het veld ging.

De vleugelaanvaller verdraaide zijn knie in de eerste helft van het duel met Utrecht en vroeg trainer Leonid Slutsky gelijk om een wissel. Uit de eerste medische onderzoeken kwam naar voren dat Tannane bij de ongelukkige actie slechts een verrekte knieband had opgelopen, maar na nadere inspectie bleek dat een operatieve ingreep noodzakelijk was om het ongemak te verhelpen. De flankspeler, die in de zomer bij Vitesse neerstreek, is pas na de winterstop weer inzetbaar.

Het is de derde tegenvaller voor Slutsky in korte tijd, want onlangs werd duidelijk dat aanvallers Charly Musonda en Hilary Gong vanwege zware knieblessures de rest van het seizoen uitgeschakeld zijn. Voor de van Chelsea gehuurde Musonda is het al de tweede keer dat hij wordt getroffen door een ernstige kwetsuur aan de knie. Vitesse hervat de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo.