Schreuder haalt Robben en Van Persie aan en wijst Duitsland op toppers

Alfred Schreuder verbaast zich over de negativiteit rondom het nationale elftal van Duitsland na afloop van de recente duels met Argentinië (2-2) en Estland (0-3). Er wordt zelfs hier en daar geroepen om het ontslag van bondscoach Joachim Löw. Schreuder, sinds dit seizoen trainer van TSG Hoffenheim, ziet wat dat betreft overeenkomsten met het Nederlands elftal van nog niet zolang geleden.

Schreuder snapt niet waarom Löw, die Duitsland in 2014 naar de wereldtitel leidde, vaak zo vijandig wordt bejegend. "Over de Duitse nationale ploeg wordt ten onrechte zo negatief gesproken", vertelt de voormalig assistent-trainer van Ajax aan Kicker. Schreuder ziet genoeg spelers van topkwaliteit bij die Mannschaft. "Duitsland heeft twee dribbelaars van absolute wereldklasse, Leroy Sané en Serge Gnabry."

De keuzeheer van Hoffenheim denkt dat Duitsland in een overgangsfase zit, zoals het Nederlands elftal dat nog niet zolang geleden meemaakte. "Er was hier een ommekeer die tijd nodig had. Zo was het ook bij ons na Arjen Robben en Robin van Persie. Maar ik ken het Duitse ongeduld zeker." Duitsland begon vorig jaar als regerend wereldkampioen aan het WK, maar sneuvelde al in de groepsfase. Löw bleef desondanks aan als bondscoach en de 59-jarige trainer is dicht bij kwalificatie voor het EK van volgend jaar.

Schreuder kreeg veel kritiek te verwerken na de matige seizoensstart van Hoffenheim in de Bundesliga. De criticasters kregen echter het zwijgen opgelegd na de verrassende 1-2 overwinning op Bayern München van begin oktober, wat de Nederlandse coach ‘een extreem resultaat’ noemt. Hoffenheim is dankzij de zege in de Allianz Arena opgeklommen naar de twaalfde plaats in de rangschikking.