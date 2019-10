David Luiz: ‘Hij is het idool van Messi, dus dan moet hij ook mijn idool zijn’

David Luiz deelde bij Chelsea en Paris Saint-Germain de kleedkamer met een aantal absolute topspelers, terwijl hij nu bij zijn huidige werkgever Arsenal ook dagelijks met grote namen op het veld staat. De beste speler waar hij ooit mee samenspeelde kwam hij echter al tegen bij zijn eerste Europese werkgever Benfica, zo vertelt hij in gesprek met Marca.

“Er zijn veel spelers die mij geholpen hebben, maar Pablo Aimar steekt er bovenuit. We moeten er altijd voor openstaan om dingen te leren, of het nou om jonge spelers gaat of om spelers met meer ervaring. Pablo kwam op een dag mijn kamer in en hij begon mij te vertellen over hoe ik de bal van de verdediging in de aanval moest krijgen”, blikt David Luiz terug.

Zoontjes Lionel Messi vechten om Gouden Schoen van hun vader

“Hij leerde mij hoe ik ruimtes kon creëren en hoe ik een pass verborgen kon houden om hem zo tussen de linies te krijgen. Dit soort advies had ik nooit eerder gekregen. Aimar was de beste speler waar ik ooit mee samen heb gespeeld. Hij is Lionel Messi’s idool, dus dat moet hij ook mijn idool zijn. Ik heb heel veel van hem geleerd en hij heeft mij ook veel dingen verteld.”

De nu 39-jarige Aimar begon zijn loopbaan bij River Plate en maakte daarna de overstap naar Valencia, waar hij vijf jaar speelde. Na zijn vertrek in 2006 volgden periodes bij Real Zaragoza, Benfica, het Maleisische Johor Darul Ta’zim, nogmaals River Plate en Estudiantes Río Cuarto. De 52-voudig international van Argentinië is inmiddels bondscoach van de Onder-17-ploeg van zijn land en assistent van keuzeheer Lionel Scaloni bij La Albicileste.