Mesut Özil doet boekje open: ‘Ik riep tegen hem: ‘Stap in, stap in!’’

Mesut Özil is onder manager Unai Emery niet langer verzekerd van een basisplaats, maar dat betekent niet dat de aanvallende middenvelder Arsenal op korte termijn de rug toekeert. Özil praat daarnaast voor de eerste keer openhartig over het veelbesproken incident van deze zomer, toen enkele dieven op een motor hem en ploeggenoot Sead Kolasinac probeerden te beroven in Londen.

"Ik heb hier een contract tot 2021 en dat wil ik uitdienen", zegt Özil in gesprek met The Athletic. "Ik heb er lang over nagedacht voordat ik dit contract tekende, het was een van de belangrijkste beslissingen uit mijn loopbaan. Ik wilde niet een of twee jaar blijven, maar mijn loopbaan bij Arsenal afsluiten." De reserverol bevalt de middenvelder echter allerminst, maar opgeven is geen optie. "Ik ben hier zeker nog tot 2021."

Grootverdiener speelde pas 142 minuten namens Arsenal: ‘Wel een dappere zet’

Grootverdiener speelde pas 142 minuten namens Arsenal: 'Wel een dappere zet' Lees artikel

Özil werd enkele maanden geleden geconfronteerd door twee overvallers met messen, die werden weggejaagd door de heldhaftige Kolasinac. Het voorval heeft veel indruk gemaakt op de Duitser in Engelse dienst. "We zagen al snel dat er iets niet klopte, want ze hadden wapens. ‘Geef ons je horloge!’, schreeuwden ze tegen Sead. Het was erg moedig van hem om de overvallers te verjagen. Ik was niet bang voor mijzelf, maar maakte me wel grote zorgen over mijn vrouw, omdat we net getrouwd waren."

"Ik was bang dat ze mijn vrouw uit de auto wilden halen, wat ze ook probeerden. Ik hield echter de deur dicht", vervolgt Özil zijn terugblik. "Ik reed iets naar voren en naar achter met mijn auto om hun motor af te schudden. Ik riep tegen Sead: ‘Stap in, stap in!’ Gelukkig deed hij dat ook snel. Die tweede overvaller probeerde alsnog in de auto te komen, maar Sead hield de deur gesloten. Ik reed vervolgens pijlsnel weg", aldus de middenvelder, die de dieven een laatste poging zag wagen. "Het was vlakbij een bouwplaats en ze gooiden nog met bakstenen en gewone stenen naar ons." Özil en Kolasinac moesten in het begin van het seizoen enkele duels van Arsenal missen uit het oogpunt van veiligheid, maar zijn inmiddels weer inzetbaar.