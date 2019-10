‘Begeerde Joël Veltman maakt indruk op zoekende grootmacht’

Joël Veltman wordt scherp in de gaten gehouden door Juventus, zo meldt Tuttosport. De Italiaanse grootmacht is op zoek naar versterkingen voor de rechtsbackpositie en heeft onder anderen de verdediger van Ajax in het vizier. Scouts van Juventus waren afgelopen zondag aanwezig bij de interland van Oranje tegen Wit-Rusland (1-2 zege) om Veltman aan het werk te zien.

Veltman is niet de enige naam die is gevallen in verband met de vacature bij Juventus. Ook Denzel Dumfries (PSV), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Achraf Hakimi (Borussia Dortmund) en Youcef Atal (OGC Nice) staan op het lijstje van la Vecchia Signora. Juventus is echter niet de enige Italiaanse club met interesse in Veltman.

Volgens Tuttosport hebben ook AS Roma en Atalanta interesse in Veltman, die nog tot medio 2021 vastligt in Amsterdam. Danilo en Mattia De Sciglio kampen met blessures, waardoor Juventus aast op een nieuwe versterking. Juan Cuadrado, doorgaans een aanvaller, vulde de rechtsbackpositie naar behoren in, maar de club is toch op zoek naar een definitieve oplossing, zo klinkt het.

Juventus raakte al onder de indruk van Veltman tijdens de ontmoetingen met Ajax in de Champions League afgelopen seizoen. Ajax wist de Italiaanse topclub in de kwartfinales uit te schakelen in het miljardenbal, waarbij Veltman in beide duels negentig minuten speelde. Afgelopen zomer werd Veltman nog hevig gelinkt aan een transfer naar West Ham United.