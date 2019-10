Stoïcijnse Lionel Messi ontwijkt indirecte provocatie van Cristiano Ronaldo

Lionel Messi staat al jarenlang aan de top van het mondiale voetbal. De aanvaller van Barcelona speelt al zijn hele leven voor de Catalaanse grootmacht en heeft geen behoefte om zijn vertrouwde omgeving te verlaten. Dat Cristiano Ronaldo vaak roept dat het goed is om je comfortzone soms te verlaten, deert de dribbelaar niet.

In gesprek met De Telegraaf krijgt Messi de constatering voorgeschoteld dat de aanvaller van Juventus met zijn uitlatingen de Argentijn indirect een beetje uitdaagt. "Ik heb nooit de drang gehad om de beste club ter wereld te verlaten", reageert Messi, die aangeeft dat er sprake is van een compleet plaatje. "Ik hou heel erg van de stad, de trainingen en de wedstrijden."

Lionel Messi: 'Wij zijn Barcelona en wij willen alle titels winnen'

"Ik voel er nog altijd meer bij om met deze club de gestelde doelen te halen, dan om ergens anders te gaan kijken. Ik heb ook liever dat anderen over me praten dan dat ik dat zelf doe. Cristiano mag een mening over me hebben, dat staat iedereen vrij", zegt Messi, die erkent dat hij voorzichtiger met zijn lichaam omspringt dan voorheen. Toch is hij niet altijd met voetbal bezig en neemt hij, als het kan, de tijd om zich optimaal te ontspannen, onder meer door vaste gewoontes te hanteren.

"Als ik thuiskom, trek ik altijd meteen mijn schoenen uit, en ik heb graag dat anderen dat bij mij thuis ook doen. En voordat ik ga slapen, wil ik de tafel gedekt hebben voor de volgende ochtend. En daar moet iedereen dan bij het ontbijt op zijn eigen plek zitten. Er zijn niet veel momenten dat we met zijn allen thuis zijn, dus als dat zo is, proberen we daar intens van te genieten."

"Bij het voetballen mag onze hond absoluut niet meedoen, want hij is groot en veel te ruig. Hij bijt alle ballen kapot, dus we proberen hem dan met zijn allen te omzeilen", lacht Messi, die vooral series kijkt op televisie. Zo is hij groot fan van Game of Thrones. "Maar het einde van het laatste seizoen was niet wat ik er van had verwacht. Als de kinderen meekijken, laten we hen kiezen. Dan kijken we meestal tekenfilms."