Woensdag, 16 Oktober 2019

Serge Gnabry speelt zich in kijker van Spaanse top

Manchester City heeft de interesse in Mikel Oyarzabal nieuw leven ingeblazen. De aanvaller van Real Sociedad maakt indruk dit seizoen in Spanje en dat is de Engelse topclub niet ontgaan. (Diverse Spaanse media)

Lucas Vázquez is gewild. De aanvaller van Real Madrid verkast in de komende winterse transferperiode mogelijk naar Arsenal, AS Roma of het Bayer Leverkusen van Peter Bosz. (El Desmarque)

Serge Gnabry heeft zichzelf in de kijker gespeeld van Real Madrid. De Koninklijke heeft tachtig miljoen euro over voor de aanvaller van Bayern München. (Diverse Spaanse media) heeft tachtig miljoen euro over voor de aanvaller van Bayern München.

Matthias Ginter staat bovenaan het verlanglijstje van Bayern Munchen. De centrale verdediger ligt momenteel nog tot de zomer van 2021 vast bij Borussia Mönchengladbach. (Diverse Duitse media)

Rangers FC wil Sheyi Ojo definitief inlijven. De Schotse club is al in gesprek met Liverpool om de huurdeal van de aanvaller om te zetten in een definitieve overstap. (Football Insider)