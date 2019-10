‘Real Madrid heeft twee gewilde parels van PSV in het vizier’

PSV kan flinke bedragen verwachten bij transfers van Donyell Malen en Mohamed Ihattaren. Het Spaanse OK Diario meldt namelijk dat veel clubs in Europa azen op de twee jonge spelers van PSV, waaronder Real Madrid. De Spaanse grootmacht houdt de ontwikkeling van het tweetal al langere tijd nauwlettend in de gaten, zo klinkt het.

Real wil de transferstrategie om jonge talenten in een vroeg stadium op te pikken doorzetten. Zodoende zijn Malen en Ihattaren nadrukkelijk in beeld bij de Spaanse topclub, die onder de indruk is van het duo van de Eindhovenaren. Beiden worden bestempeld als 'een parel' en zullen waarschijnlijk pas voor tientallen miljoenen euro's verkassen. Bij Malen wordt een verkoopprijs van zestig miljoen euro genoemd.

Eerder werden bij de naam van Malen clubs als AC Milan, Arsenal en Barcelona aangehaald. OK Diario geeft aan dat in de komende transferperiodes een felle strijd kan losbarsten tussen Barcelona en Real inzake Malen. Een complicerende factor is volgens het Spaanse medium de aanwezigheid van Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Malen die doorgaans het onderste uit de kan probeert te halen bij een transfer.

Eerder meldde onder meer Sport dat Malen op het lijstje van Barcelona van potentiële versterkingen staat. De aanvaller van PSV geldt als een investering voor de toekomst, daar de 32-jarige Luis Suárez het einde van zijn loopbaan nadert. Sport gaf echter wel aan dat de zogenaamde prijs van zestig miljoen euro 'exorbitant' is. Malen tekende onlangs een nieuw contract bij PSV en ligt nog tot medio 2024 vast.