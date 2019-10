Fans FC Utrecht komen met hartverwarmend initiatief voor Ihattaren

Begin oktober werd bekend dat de vader van Mohamed Ihattaren was overleden. De zeventienjarige middenvelder van PSV was de afgelopen maanden veel met zijn hoofd bij zijn vader, die is overleden aan kanker. Komende zaterdag speelt PSV tegen FC Utrecht en de fans van laatstgenoemde club willen Ihattaren dan graag een hart onder de riem steken.

FC Utrecht ontvangt PSV zaterdag in De Galgenwaard en de supporters van de Domstedelingen roepen via onder meer Facebook op om in de 24ste minuut massaal te gaan klappen voor Ihattaren, die afkomstig is uit Utrecht. De fans van PSV hebben inmiddels laten weten de actie van de aanhang van Utrecht te steunen. Met deze actie hopen de supporters van Utrecht Ihattaren te kunnen steunen in deze zware tijd.

Denzel Dumfries: 'Deze overwinning is voor Mo'tje'

"Zoals jullie weten is de vader van de geboren Utrechter, Mohamed Ihattaren, begin deze maand overleden. We willen jullie als supporters vragen die aanstaande zaterdag in het stadion zijn bij de wedstrijd tegen PSV in de 24ste minuut (zijn rugnummer) een massaal applaus te geven, 1 minuut lang, en eventueel ook zijn naam scanderen als blijk van steun voor hem en zijn familie."

"Laat zien waar onze FC voor staat, sommige dingen zijn groter als rivaliteit en dit kleine gebaar kan een grote uitwerking hebben op zo'n jonge gozer!", zo sluit men het bericht af. PSV hield bij de wedstrijd tegen VVV-Venlo ook al een eerbetoon voor Ihattaren en zijn familie. Voorafgaand aan het duel werd een minuut stilte gehouden in het Philips Stadion, terwijl de fans van PSV in de 24ste minuut een spandoek toonden met de tekst Mo stay strong.