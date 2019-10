Man United incasseert twee klappen in aanloop naar kraker tegen Liverpool

Manchester United moet het zondag tegen Liverpool zonder Paul Pogba en David de Gea stellen, zo geeft Ole Gunnar Solskjaer aan in gesprek met Sky Sports. Het duo haakt geblesseerd af voor het treffen met de koploper van de Premier League. Pogba leek juist op de weg terug, maar nu is de middenvelder toch niet fit genoeg voor het duel met the Reds.

Manchester United kampte de voorbije tijd met veel geblesseerde spelers, onder wie Pogba. De middenvelder was tijdens de afgelopen interlandperiode niet actief voor zijn land om zijn enkel voldoende te laten herstellen. Er werd verwacht dat de middenvelder op tijd fit was voor de wedstrijd tegen Liverpool, maar nu moet Pogba toch toekijken, aldus de Noorse coach.

Naast de 69-voudig international van Frankrijk moet manager Ole Gunnar Solskjaer het zondag ook doen zonder De Gea. De eerste doelman van the Red Devils moest dinsdagavond bij de interland tegen Zweden (1-1) geblesseerd het veld verlaten. De verwachting is dat De Gea enige tijd is uitgeschakeld en dus dat de keeper ook niet zal spelen tegen Liverpool.

De Gea zal zondag waarschijnlijk worden vervangen door Sergio Romero, de tweede doelman onder Solskjaer. Manchester United heeft de laatste drie wedstrijden tegen Arsenal (1-1), AZ (0-0) en Newcastle United (1-0) niet in winst weten om te zetten. Liverpool daarentegen heeft tot nu toe alles gewonnen in de Premier League en staat fier bovenaan, met acht punten voorsprong op nummer twee Manchester City.