‘Assistkoning’ Liverpool heeft wereldrecord te pakken: ‘Het is een grote eer’

Trent Alexander-Arnold heeft een plaatsje veroverd in het Guinness World Records Book voor 2020, zo meldt Liverpool woensdagmiddag via de officiële kanalen. De 21-jarige rechtsback kwam afgelopen seizoen tot twaalf assists in het shirt van the Reds, iets dat nog niet eerder door een verdediger is gepresteerd in de Premier League.

"Het is een grote eer", reageert Alexander-Arnold op de uitverkiezing. "Ik heb altijd drang naar voren om er zo voor te zorgen dat we als elftal kansen afdwingen. Andere spelers moeten natuurlijk voor de doelpunten zorgen, en zonder ploeggenoten ben ik ook nergens. Ik wil ook de manager (Jürgen Klopp, red.) en de mensen die achter de schermen werken bedanken. Zonder hen was dit record niet mogelijk geweest."

How may I assist you? ?? Great to be a @GWR holder ?? #GWR2020 pic.twitter.com/IcLMZ6xZMR — Trent Arnold (@trentaa98) October 16, 2019

Alexander-Arnold was als kind al bekend met het Guinness World Records Book. "Dat boek vond ik toen al grappig om te lezen, om te zien welke records erin stonden en wat de mensen overal ter wereld zoal bezighield. Het vervult mij met enorm veel trots dat ik dit record te pakken heb, dat geldt overigens voor mijn hele familie. Hopelijk blijft het record nog jaren in de boeken staan."

De vleugelverdediger was afgelopen seizoen in een strijd verwikkeld met Andrew Robertson, de linksback van Liverpool die in totaal elf assists liet aantekenen. "Hij dacht waarschijnlijk dat hij al had gewonnen!", zegt Alexander-Arnold met een kwinkslag. "Aan het einde van vorig seizoen waren we allebei in topvorm en het droeg zeker bij aan de overwinningen die cruciaal waren voor het elftal." Liverpool veroverde de Champions League door in de finale af te rekenen met Tottenham Hotspur (0-2).