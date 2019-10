Ajax-aankoop kan niets met vergelijking: ‘Ik schrijf mijn eigen geschiedenis’

Edson Álvarez kan bij Ajax niet altijd rekenen op een basisplaats, maar de miljoenenaankoop uit Mexico maakt zich vooralsnog geen zorgen. De verdediger annex middenvelder geniet naar eigen zeggen het volledige vertrouwen van trainer Erik ten Hag, die in competitieverband als controlerende middenvelder vaak de voorkeur geeft aan Donny van de Beek.

"Iedere voetballer wil spelen, ik dus ook", vertelt Álvarez in gesprek met Voetbal International. "Maar we spelen met Ajax zóveel wedstrijden en dus hebben we ook heel veel goede spelers nodig." De zomeraanwinst koestert de goede band met Ten Hag, die Álvarez ziet als belangrijk onderdeel van de Ajax-selectie. "Dan maakt het niet dat dat ik ook af en toe op de bank moet zitten."

Álvarez ziet zichzelf niet als de opvolger van de naar Juventus vertrokken Matthijs de Ligt. "Dat zou veel extra druk hebben kunnen geven", aldus de Mexicaan in Nederlandse dienst, die zich bij Ajax focust op de rol van centrale middenvelder. "Daar heb ik in Mexico (bij Club América, red.) de laatste maanden het meest gespeeld. Ik vind het een fijne plek, maar als het nodig is kan ik natuurlijk heel goed centraal achterin." De vergelijking met De Ligt gaat volgens hem echter mank. "Ik ben Edson Álvarez, ik ben naar Ajax gekomen om mijn eigen geschiedenis te schrijven."

Voor Álvarez is het heel belangrijk dat hij bij Ajax progressie boekt als speler, met het veroveren van prijzen als prettige bijkomstigheid. "Kampioen worden en hopelijk heel ver komen in de Champions League." De jonge Ajacied kijkt graag naar het aanvallende spel van Manchester City. "Dat is vergelijkbaar met dat van Ajax. Ooit daar spelen zou een volgende stap kunnen zijn, maar eerst wil ik heel veel mooie dingen bij Ajax realiseren."