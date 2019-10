Lionel Messi raadt Barcelona speler van Ajax aan

Paris Saint-Germain wil Juan Bernat een nieuw tweejarig contract aanbieden. De huidige verbintenis van de linksback in Parijs loopt door tot medio 2021. (RMC Sport)

Ivan Rakitic wil Barcelona tijdens de volgende transferperiode in januari verlaten. De Kroatische middenvelder wordt gevolgd door onder meer Juventus en Manchester United. (Marca)