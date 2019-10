Selhurst Park: het stadion waar doelpuntenmachine Sergio Agüero verstijft

Crystal Palace en Manchester City staan tegenover elkaar op de negende speeldag van de Premier League. Het team van Roy Hodgson is goed aan het nieuwe seizoen begonnen en hield tien punten over aan de laatste vijf competitiewedstrijden. Voor Manchester City betekende de 0-2 nederlaag tegen Wolverhampton Wanderers vorige week het einde van een reeks van vijf zeges op rij in alle competities. Opta blikt vooruit op de ontmoeting op Selhurst Park, zaterdag vanaf 18.30 uur.

O Crystal Palace heeft niet één van de laatste vier thuiswedstrijden tegen Manchester City in de Premier League gewonnen, sinds een 2-1 zege in april 2015: één remise, drie nederlagen.

O Manchester City scoorde in vijftien van de laatste zestien Premier League-wedstrijden tegen Crystal Palace. Alleen de ontmoeting in december 2017 eindigde doelpuntloos en dat maakte ook een einde aan een recordreeks van achttien opeenvolgende zeges op het allerhoogste niveau.

O Manchester City won negen van de laatste tien Premier League-wedstrijden in Londen. Alleen het bezoek aan Chelsea in december 2018 eindigde niet in een zege: een 2-0 nederlaag.

O Manchester City won tien van de laatste elf uitwedstrijden in de Premier League; het team van Josep Guardiola verloor alleen van Norwich City (3-2). De titelverdediger scoorde in elk van de laatste vijftien uitduels in competitieverband: 36 doelpunten in totaal.

O Crystal Palace kan voor het eerst sinds mei vorig jaar drie Premier League-zeges op rij boeken. In de laatste zes thuisduels in competitieverband wisselden the Eagles een gelijkspel met een overwinning af; eind vorige maand werd Norwich City (2-0) verslagen.

O Aan negentien Premier League-doelpunten gingen dit seizoen een minimumaantal van tien passes vooraf. Acht van deze treffers kwamen voor rekening van Manchester City (42 procent), terwijl geen enkele andere club meer dan twee keer op deze manier scoorde.

O Sinds de start van afgelopen seizoen incasseerde Manchester City in slechts vijf Premier League-duels het eerste tegendoelpunt: een zege, een remise, drie nederlagen. Dat gebeurde dit seizoen tweemaal in acht duels (3-2 tegen Norwich City en 0-2 tegen Wolverhampton Wanderers), terwijl dit the Citizens in de vorige voetbaljaargang 3 keer in 38 duels overkwam: een zege, een remise en een nederlaag.

O Sergio Agüero, dit seizoen reeds goed voor acht goals en twee assists in negen duels in alle competities, speelde alleen op Anfield meer Premier League-wedstrijden zonder te scoren dan op Selhurst Park: zeven om zes.

O Josep Guardiola verloor als manager van Manchester City slechts één keer van een Engelse collega. Dat was in december 2018 tegen het Crystal Palace van Roy Hodgson: een 2-3 nederlaag in het eigen Etihad Stadium.

O De drie doelpunten van Jordan Ayew dit seizoen in de Premier League hebben Crystal Palace zes punten opgeleverd. Alleen de goals van Pierre-Emerick Aubameyang voor Arsenal hadden tot dusver meer waarde voor een Premier League-club: negen punten.