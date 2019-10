De loodzware taak van Jasper Cillessen in het Wanda Metropolitano

Atlético Madrid en Valencia staan op de negende speeldag van LaLiga tegenover elkaar. Het team van Diego Simeone leed dit seizoen slechts één nederlaag, een maand geleden bij Real Sociedad (2-0), maar remiseerde in vier van de laatste zes duels in alle competities. Valencia leed in de laatste zes officiële duels één nederlaag: het bezoek van Ajax (0-3) in de Champions League. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Wanda Metropolitano, zaterdag vanaf 16.00 uur.

O Atlético Madrid verloor niet één van de laatste negen LaLiga-wedstrijden tegen Valencia: zes zeges, drie remises. De laatste nederlaag van los Colchoneros tegen de Oost-Spanjaarden was in oktober 2014: 3-1 in Mestalla.

O Valencia verloor slechts één van de laatste zes wedstrijden in LaLiga: drie overwinningen, twee remises. De enige nederlaag was afgelopen maand in en tegen Barcelona: 5-2.

O Atlético Madrid kwam in de laatste twee thuisduels in LaLiga niet tot winst en zelfs niet tot scoren: 0-0 tegen Celta de Vigo en 0-0 tegen Real Madrid. Slechts één keer eerder remiseerde Atlético onder leiding van Diego Simeone driemaal op rij in een thuisduel: oktober-november 2017.

O Jasper Cillessen wacht een zware avond. Sinds de komst van Diego Simeone verloor Atlético Madrid geen enkele thuiswedstrijd tegen Valencia in LaLiga: vijf zeges, drie remises. Elk van de laatste vier thuisduels met los Che werd in winst omgezet.

O Nog nooit eerder onder Diego Simeone ondernam Atlético Madrid tot dusver in een LaLiga-seizoen gemiddeld zo weinig doelpogingen (9.9 per duel) en gingen gemiddeld zo weinig pogingen daadwerkelijk op doel (3.0) als deze voetbaljaargang.

O Geen enkele club benutte dit seizoen in LaLiga meer strafschoppen dan Valencia: alle vier werden verzilverd door Dani Parejo. De captain miste in competitieverband slechts één van de laatste zestien strafschoppen: in april, tegen Rayo Vallecano.

O Geen enkele voetballer werd dit seizoen in LaLiga vaker gewisseld dan Joao Félix. De spelmaker van Atlético Madrid werd in zeven van zijn acht optredens voortijdig naar de kant gehaald; alleen in het duel met Leganés in augustus stond hij van begin tot eind op het veld.

O Diego Simeone verloor in zijn trainersloopbaan slechts twee van de negentien wedstrijden tegen Valencia in alle competities: elf overwinningen, zes remises. Geen van beide nederlagen voor in eigen huis plaats: zeven zeges en drie remises in tien thuisduels.

O Het grootste gevaar voor Atlético Madrid luistert naar de naam van Maxi Gómez. De aanvaller van Valencia was in zijn laatste vijf optredens in LaLiga goed voor vier treffers.

O Valencia is de favoriete opponent van Ángel Correa in LaLiga. De aanvaller van Atlético Madrid scoorde driemaal tegen los Che; meer dan tegen welke tegenstander in competitieverband dan ook.