‘Manchester United wil crisis bezweren met megasalaris en Juventus-deal’

Massimiliano Allegri is de voornaamste kandidaat om op korte termijn aan te treden als manager van Manchester United, zo weet Tuttosport woensdagmiddag te melden. De momenteel clubloze Allegri is naar verluidt een jaarsalaris van circa 7,5 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld en de Italiaanse coach wil Mario Mandzukic en Emre Can, die hij nog kent van zijn periode bij Juventus, meenemen naar Old Trafford.

Mandzukic is in de Engelse media al enkele keren in verband gebracht met een overgang richting Manchester United, daar de 33-jarige aanvaller bij la Vecchia Signora niet langer kan rekenen op een basisplaats. Mandzukic werd door Juventus niet ingeschreven voor de groepsfase van de Champions League, een mededeling die ook Can ontving van de clubleiding van de koploper in de Serie A.

Eerder deze week wist de Daily Mail te melden dat Allegri bij een definitieve aanstelling bij Manchester United Patrice Evra wil meenemen als assistent-manager. De voormalige linksback speelde in totaal acht seizoenen in het shirt van the Red Devils en Evra werkte later twee seizoenen samen met Allegri bij Juventus. Laatstgenoemde wil naar verluidt dat de vermeende interesse van Manchester United snel concreet wordt, om zo nog iets van het tot dusver zeer teleurstellende seizoen te kunnen maken.

Allegri, die zonder club zit na zijn vertrek bij Juventus in de zomer, is ook al genoemd bij Tottenham Hotspur, waar de huidige manager Mauricio Pochettino zou twijfelen over zijn toekomst in Noord-Londen. Pochettino is in de Engelse media tevens een serieuze kandidaat voor de managerspositie bij Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer staat onder grote druk vanwege de slechste seizoensstart in dertig jaar tijd en de thuiswedstrijd tegen koploper Liverpool van zaterdag kan weleens zijn laatste wedstrijd zijn als eindverantwoordelijke in Manchester.