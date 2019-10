LaLiga wil El Clásico verplaatsen van Camp Nou naar het Bernabéu

De wedstrijd tussen Barcelona en Real Madrid op 26 oktober wordt mogelijk niet in het Camp Nou, maar in het Santiago Bernabéu gespeeld. LaLiga heeft volgens AS bij de Spaanse voetbalbond het verzoek ingediend om El Clásico af te werken in Madrid. Reden voor het verzoek is de onrustige situatie in Catalonië. Het verzoek van LaLiga moet nog wel worden goedgekeurd door het competitiecomité van de Spaanse voetbalbond (RFEF).

In Barcelona en de rest van Catalonië zijn hevige protesten gaande nadat Catalaanse leiders zijn veroordeeld tot meerjarige gevangenisstraffen. Twaalf Catalaanse politici en activisten zijn maandag veroordeeld tot gevangenisstraffen van negen tot dertien jaar, vanwege hun rol bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Betogers zijn na de uitspraak massaal de straat opgegaan. Verschillende wegen van Barcelona werden geblokkeerd, evenals de luchthaven El Prat.

Naar verwachting houden de protesten nog enige tijd aan en om die reden wil het bestuur van de Spaanse competitie de wedstrijd niet in Barcelona, maar in Madrid afwerken. Er is al een groot protest aangekondigd in Barcelona voor 26 oktober, juist op de dag dat beide grootmachten elkaar zouden ontmoeten in het Camp Nou. El Clásico van 1 maart zou in het voorstel van LaLiga dan in Barcelona gespeeld worden.

Naar verluidt zit Real Madrid niet te wachten om de topper om te ruilen. Spaanse media melden dat ook Barça het verzoek om het duel met Barcelona in Madrid af te werken heeft afgewezen. Beide clubs hebben tot aanstaande maandag de tijd om argumenten aan te dragen om het besluit tegen te gaan. Daarna zal de knoop doorgehakt worden.

De onrust in Catalonië heeft gevolgen voor het reisschema van Barcelona, dat zaterdag op bezoek gaat bij Eibar. De clubleiding heeft besloten om donderdag al af te reizen naar Baskenland voor het uitduel en de reis wordt niet per vliegtuig, maar per bus afgelegd door de selectie van trainer Ernesto Valverde. De busrit van 550 kilometer is gepland vanwege de onrustige situatie op het vliegveld van Barcelona.