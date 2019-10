Ambassadeur toont unieke beelden van historisch spookduel Noord-Korea

De Zweedse ambassadeur Joachim Bergström heeft via Twitter beelden naar buiten gebracht van de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Noord- en Zuid-Korea van afgelopen dinsdag. Bij de wedstrijd, die in een doelpuntloos gelijkspel eindigde, waren geen supporters aanwezig en televisiebeelden ontbraken. Diverse diplomaten en ambassadeurs woonden de wedstrijd wel bij.

Het was de eerste keer dat beide landen, die nog altijd in oorlog zijn met elkaar, tegenover elkaar stonden in een officieel duel. In het Noord-Koreaanse Pyongyang mochten geen fans aanwezig zijn. Omdat er geen deal gesloten kon worden met de Noord-Koreaanse autoriteiten, werd de wedstrijd niet uitgezonden.

No fighting in front of the kids! Oh, but there are none here today.?? Emotions run high at times as #DPRK meets #ROK in #FIFA game - but audience is sparse. pic.twitter.com/HKaoKH89sj