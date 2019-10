Heibel op trainingsveld Excelsior: ‘Wie denk je wel dat je bent, joh?’

Luigi Bruins is woensdagochtend weggestuurd op de training van Excelsior, zo weet FOX Sports te melden. De 32-jarige middenvelder van de Kralingers kreeg het verbaal aan de stok met trainer Ricardo Moniz en verliet vervolgens woedend het trainingsveld van de huidige nummer vier in de Keuken Kampioen Divisie.

"Wie denk je wel dat je bent joh, ga lekker weg", beet Moniz de weggestuurde Bruins toe in het bijzijn van verschillende persvertegenwoordigers. Het is nog niet duidelijk of de routinier een disciplinaire straf krijgt opgelegd door Excelsior vanwege het incident van woensdagochtend tijdens de training. De formatie van Moniz is in voorbereiding op de uitwedstrijd tegen MVV Maastricht van vrijdagavond.

Bruins was juist net teruggekeerd van een schorsing, na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen NAC Breda (2-1 nederlaag) van vorige maand. In de slotminuut van het duel in het Rat Verlegh Stadion haalde Bruins Othmane Boussaid keihard neer, waardoor hij van het veld werd gestuurd. Excelsior besloot om uiteindelijk niet in beroep te gaan tegen de schorsing van drie wedstrijden.