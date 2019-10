‘Oranje en Duitsland gaan ons weer bijbenen en misschien wel overvleugelen’

België plaatste zich tijdens de afgelopen interlandperiode als eerste land voor het EK van 2020. De Rode Duivels zijn nog zonder puntverlies in Groep I van de kwalificatiecyclus en incasseerden tot dusver pas één tegendoelpunt. Het is desondanks geen reden voor enthousiasme bij Hein Vanhaezebrouck, die van mening is dat België beter in een zwaardere groep had kunnen zitten.

“Het is veel beter om nu met de kop tegen de muur te lopen en eens flink te verliezen – een goeie wake-upcall – dan in juli tijdens de knock-outs, zoals de voorbije drie keer. Dan is het meteen weer over”, stelt de voormalig oefenmeester van AA Gent en Anderlecht, die hoopt dat de Belgische voetbalbond erin slaagt om in aanloop naar het EK enkele toplanden te strikken voor vriendschappelijke interlands. “Maar als ik lees dat ze liever kleine landen als Qatar uitkiezen… Dan krijgen ze wel veel geld, maar weer geen tegenstand.”

“Dan hadden Nederland en Duitsland meer geluk, door ­samen in de poule te zitten”, zo vervolgt Vanhaezebrouck zijn column in Het Nieuwsblad. Hij constateert dat Oranje en Duitsland onder druk gezet werden door Noord-Ierland. “Ze verloren alleen van elkaar en gaan normaal gezien samen naar het EK. Daar zal het misschien nog net te vroeg zijn om mee te doen voor eindwinst, maar wees gerust: binnen een paar jaar gaan Nederland en Duitsland ons weer bijbenen en misschien zelfs overvleugelen.”

“Ze hebben allebei een moeilijke periode doorgemaakt, maar door de kaart van de vernieuwing te trekken, gaan we vanaf het WK 2022 weer serieus rekening met hen moeten houden voor de hoofdprijzen”, voorspelt Vanhaezebrouck. Hij is zeer te spreken over het elftal van Oranje en haalt onder meer Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Memphis Depay, Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum aan. “Mijn enige zorg is de doelman. Ik vrees dat ze die niet hebben – Cillessen is geen wereld­keeper – en dat dat de komende jaren niet wordt opgelost.”

“Een extra voordeel voor Löw en ook Ronald Koeman: zij kunnen die nieuwe groep ook helemaal kneden”, concludeert de oefenmeester, die zich tevens afvraagt of er opvolgers aankomen voor de huidige generatie van Belgische internationals. “Ze kunnen van die jonge gasten alles vragen en eisen, bijsturen waar nodig – zie naar Koeman, die na de zege tegen Wit-Rusland toch kritisch was en zei waar het op stond. Het is veel makkelijker werken dan met doorgewinterde vedetten, die vaak denken dat hun individuele klasse volstaat. Dat zie je nú al, vind ik.”