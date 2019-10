‘Beschaamde’ aanvoerder van Bulgarije spreekt zich uit over ‘dappere’ actie

Het duel tussen Bulgarije en Engeland (0-6) werd maandagavond overschaduwd door de racistische geluiden vanaf de tribunes. Ivelin Popov, aanvoerder van de Bulgaren, stapte in de rust op de fans af, om het wangedrag tot stoppen te brengen. In gesprek met de Daily Mail legt de 31-jarige middenvelder uit wat hij daarmee hoopte te bereiken.

“Het is belangrijk dat ik in de rust met hen heb gesproken, want dit is een groot probleem voor iedereen. Voor onze voetbalbond, voor Engeland en ook voor de fans, als ze nóg meer slechte dingen hadden geroepen. We liepen het risico dat de wedstrijd niet uitgespeeld zou kunnen worden en dan hadden we een gigantische straf gekregen, wat ook niet goed is voor het Bulgaarse voetbal. Anderzijds horen spelers die in Bulgarije willen tekenen deze slechte verhalen ook, dus in meerdere opzichten is het slecht voor iedereen”, zegt Popov.

De reactie van de Bulgaarse bondscoach Krasimir Balakov

“Of de spelers van Engeland me gevraagd hebben het te doen? Nee. We spelen elf tegen elf en je huidskleur doet er niet toe. Het is geen probleem. We zijn allemaal hetzelfde, een grote voetbalfamilie. Alleen samen kunnen we deze slechte dingen stoppen”, vervolgt de middenvelder van het Russische Rostov. Hij kreeg lof van Marcus Rashford voor zijn ‘dappere’ actie in de rust. “Of de fans boos waren? Dat is normaal, we stonden in de eerste helft 0-4 achter. Ze waren boos en riepen: ‘Praat niet met ons!’ Maar als je eenmaal het gesprek met hen aangaat, begrijpen ze het achteraf wel. Ik denk dat de sfeer in de tweede helft iets beter was.”

“Ik wil niet dat wedstrijden van Bulgarije zo lopen, het is niet goed voor ons. Ik voel me niet goed, doordat we slecht gespeeld hebben, met 0-6 verloren hebben en vanwege het racisme op de tribune. Het moet stoppen. In dit land heeft een team als Ludogorets spelers uit allerlei verschillende landen. Ik heb nog nooit van dit soort problemen in de Bulgaarse competitie gehoord. Het is mij onduidelijk waarom ze dit nu moesten doen, want veel fans houden van het Engels voetbal”, concludeert Popov, die stelt dat veel mensen Chelsea, Liverpool, Manchester City en Manchester United volgen.

“Het is ongelofelijk, een verrassing. In iedere grote Bulgaarse stad hebben de Engelse clubs fanclubs”, vertelt de middenvelder. Bondscoach Krasimir Balakov en doelman Plamen Iliev baarden na afloop nog opzien door het gedrag van de Bulgaarse fans te bagatelliseren. “Engeland is een topteam, het is moeilijk om tegen hen te spelen. We maken alleen een kans tegen hen als we discipline tonen, maar dat hebben we niet gedaan. Natuurlijk schaam ik me.”