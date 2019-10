Dirk Kuyt: ‘Het is op dit moment een genot om hen aan het werk te zien’

Na acht wedstrijden is Liverpool nog zonder puntverlies de koploper van de Premier League. The Reds hunkeren naar een kampioenschap, daar de laatste landstitel dateert van 1990. Dirk Kuyt was als speler van Liverpool in seizoen 2008/09 het dichtst bij een kampioenschap met een tweede plaats achter Manchester United, maar de oud-aanvaller acht het huidige team sterker dan het toenmalige elftal.

“We waren heel dicht bij succes, maar we misten een klein detail om de laatste stap te zetten. Met spelers als Stevie (Gerrard, red.), Carra (Carragher, red.), Mascherano, Torres en andere goede jongens kwamen we net iets tekort. Als je naar de opbouw van dit team van Jürgen Klopp kijkt, zie je dat ze elke keer een beetje beter worden. Het ziet er naar uit dat ze nu succes kunnen hebben in de Premier League”, zegt Kuyt op de officiële website van Liverpool.

“Wij hadden een team dat op dat moment geen volgende stap kon zetten. Hopelijk slaagt dit elftal daar wel in. In mijn ogen is het team op het veld nu beter dan dat wij destijds waren”, vervolgt de oud-international. Liverpool hervat de competitie komende zondag met een uitwedstrijd tegen de kwakkelende aartsrivaal Manchester United. “Je kan de rivaliteit tussen beide clubs altijd voelen. We kennen de derby tussen Everton en Liverpool, dat is een massive game voor de mensen in Liverpool.”

“Maar de duels tussen Liverpool en United zijn de grootste wedstrijden in Engeland en ik vond het altijd geweldig om ze te spelen, we hebben destijds enkele goede resultaten behaald”, stelt Kuyt, die meer dan eens scoorde in een wedstrijd tegen Manchester United. “Dat waren voor mij de hoogtepunten. Ik kijk uit naar de wedstrijd, omdat het op dit moment een genot is om Liverpool aan het werk te zien. Dit zijn speciale duels, waarnaar je altijd net iets meer uitkijkt.”