Depay twijfelde niet aan goede vriend bij Ajax: ‘Ik wist dat het zou komen’

Quincy Promes kwam afgelopen zomer als een grote aankoop binnen bij Ajax en de aanwinst van ruim vijftien miljoen euro had even de tijd nodig om op gang te komen bij zijn nieuwe werkgever. De van Sevilla overgenomen aanvaller heeft zich inmiddels echter in de basiself van trainer Erik ten Hag geknokt en was de afgelopen weken belangrijk met een aantal cruciale doelpunten.

Memphis Depay is goed bevriend met zijn collega-international en de aanvaller van Olympique Lyon geeft in gesprek met Voetbal International aan nooit getwijfeld te hebben aan de kwaliteiten van Promes: “Ik wist dat het zou komen. Soms leggen mensen heel snel druk op spelers, terwijl ze net binnen zijn bij een nieuwe club.”

“Dat zag je dit seizoen bijvoorbeeld ook met Eden Hazard, bij Real Madrid. Het duurde even voordat hij daar zijn eerste goal maakte en meteen was er die druk. De ene speler vlamt direct bij zijn debuut voor een nieuwe club en komt in een flow. Bij de ander duurt het eventjes.” Depay ziet echter dat goede voetballers altijd terug kunnen vallen op ‘bepaalde basiskwaliteiten’: “Ik heb me niet druk gemaakt over Quincy. Want ik weet wat hij in huis heeft.”

Promes kwam tot nu toe negen keer in actie namens de Amsterdammers in de Eredivisie en in die wedstrijden was hij goed voor vijf goals. In de Champions League was de 27-jarige aanvaller bovendien trefzeker tegen Lille OSC en Valencia. De aanvaller stond afgelopen zondag nog in de basis voor de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Oranje en Wit-Rusland en heeft aanstaande zaterdag, als RKC Waalwijk de tegenstander is, de eerstvolgende wedstrijd met zijn werkgever op het programma staan.