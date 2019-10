Menzo: ‘Dan heb je geen andere mogelijkheid dan de vernedering te ondergaan’

De Bulgaarse fans misdroegen zich maandagavond behoorlijk tijdens het EK-kwalificatieduel met Engeland, door zich op verschillende manieren racistisch te uiten. Stanley Menzo weet uit ervaring hoe pijnlijk zulke incidenten voor een speler kunnen zijn. “Mensen die dit nooit hebben meegemaakt, weten niet hoe vernederend dit is, weten niet dat het door merg en been gaat”, geeft de oud-doelman te kennen in gesprek met De Telegraaf.

“Als er iemand voor je staat die je discrimineert, heb je de keuze een hartig gesprek aan te gaan of een klap uit te delen, waarbij ik altijd voor de eerste optie zou kiezen. Maar als de geluiden vanaf de tribunes komen en de hele wereld op tv ook nog eens meekijkt, heb je geen andere mogelijkheid dan de vernedering te ondergaan. En ik kan je verzekeren: dat is ongelooflijk, echt ongelooflijk pijnlijk”, zegt Menzo, die als doelman van PSV en Lierse SK te maken kreeg met racisme vanaf de tribunes.

Menzo, die tegenwoordig werkzaam is bij het Chinese Beijing Sinobo Guoan, vindt het een ‘ongelofelijke dooddoener’ als mensen zeggen dat spelers er sterker uit kunnen komen. “Want niemand die tot in het diepste van zijn ziel wordt gekrenkt, komt daar sterker uit. Je kunt je er hooguit tegen wapenen, omdat je verder moet. Het racisme dat ik over me heb heen gekregen, is niet alleen een dieptepunt in mijn carrière, maar in mijn hele leven”, concludeert de 56-jarige oud-doelman. Hij constateert dat mensen in het stadion werden meegezogen door ‘bepaalde gekken’ en niet eens beseften wat ze deden of riepen.

“Maar personen met een voorbeeldfunctie in het voetbal, die twee keer hebben kunnen nadenken en toch blijven wegkijken, de situatie verdraaien of het racisme zelfs goedkeuren, zijn niet op hun plaats in het voetbal”, zo wijst Menzo op de doelman en bondscoach van Bulgarije. Menzo droomt van een voetbalwereld zonder racisme en stelt dat er goede stappen worden gezet. “Discriminatie van donkere spelers komt in Nederland en Engeland mede door alle goede initiatieven niet of nauwelijks meer voor. Alleen in het voormalige Oostblok en op de Balkan is het heel actueel. Laten we hopen dat daar ooit ook het gezonde verstand zegeviert.”