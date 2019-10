Hirving Lozano verlaat veld op brancard en keert bezorgd terug naar Italië

Hirving Lozano speelde vooralsnog zeven wedstrijden voor zijn nieuwe werkgever Napoli. De afgelopen zomer voor bijna veertig miljoen euro van PSV overgenomen aanvaller moet mogelijk echter voorlopig pas op de plaats maken, aangezien hij in de nacht van dinsdag op woensdag niet ongeschonden uit de CONCACAF Nations League-wedstrijd tegen Panama is gekomen.

De dribbelaar begon in de basis bij Mexico voor het treffen met de Panamezen. Lozano moest zich na een uur echter laten vervangen toen hij onderuit werd gehaald door Abdiel Ayarza en Fidel Escobar vervolgens op zijn enkel ging staan. De aanvaller werd daarop een aantal minuten behandeld op het veld en verliet de wedstrijd uiteindelijk op een brancard.

Lozano werd daarna in de dugout gespot met ijs op zijn enkel en zal in de komende dagen terugkeren naar Italië, waar de ernst van zijn blessure nader onderzocht moet worden. Napoli hervat de Serie A zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen Hellas Verona, maar het is nog maar de vraag of de miljoenenaankoop dan inzetbaar is.

Lozano’s vervanger tegen Panama José Juan Macías speelde overigens een hoofdrol namens El Tri. De aanvaller nam na 75 minuten spelen de 2-1 voor zijn rekening, waarna Rodolfo Pizarro de eindstand in de blessuretijd bepaalde op 3-1. Voor Mexico was het de tweede zege in de Nations League, nadat er afgelopen vrijdag al met 5-1 van Bermuda werd gewonnen. PSV-middenvelder Érick Gutiérrez ontbrak deze interlandperiode in de selectie van bondscoach Gerardo Martino.