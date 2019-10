‘Neymar ziet mogelijkheid om PSG te verlaten uit zicht verdwijnen’

Barcelona deed afgelopen zomer een aantal pogingen om Neymar terug te halen van Paris Saint-Germain en de aanvaller zelf stuurde ook nadrukkelijk aan op een vertrek uit het Parc des Princes.De Partijen slaagden er uiteindelijk echter niet in om tot een akkoord te komen en Mundo Deportivo bericht nu dat de Catalanen in ieder geval niet in januari terug zullen keren voor de Braziliaan. Binnen de club zouden zelfs forse twijfels bestaan of er volgend jaar zomer wel een nieuwe poging moet worden ondernomen voor de wereldster.

De Catalaanse sportkrant stipt een aantal redenen aan waarom Barcelona niet meer zeker weet of het terughalen van Neymar wel de juiste route is. Ten eerste zou hij gaan concurreren met Ansu Fati, het zestienjarige toptalent uit de eigen opleiding dat dit seizoen zijn doorbraak beleeft en als een van de weinige eigen producten de stap lijkt te weten zetten naar de hoofdmacht. Neymar is de afgelopen seizoenen bovendien bijzonder blessuregevoelig gebleken. De aanvaller staat de komende vier weken aan de kant nadat hij tijdens een interland van Brazilië een blessure opliep en ook in de afgelopen seizoenen moest hij forse stukken missen.

De regerend landskampioen van Spanje heeft daarnaast zijn zinnen gezet op de komst van een echter ‘nummer 9’, die Luis Suárez moet gaan opvolgen. De Uruguayaan viert begin volgend jaar zijn 33ste verjaardag en de komst van een nieuwe spits geldt aankomende zomer als een prioriteit. Barcelona heeft een flink bedrag vrij gemaakt om dit te verwezenlijken en de afgelopen tijd werd onder meer de naam van PSV-revelatie Donyell Malen genoemd.

Tot slot schuilt er ook een ‘politieke reden’ achter de beslissing om waarschijnlijk niet terug te keren voor Neymar. De termijn van het huidige bestuur komt in 2021 ten einde en het terughalen van de dribbelaar kan op weinig enthousiasme onder de achterban rekenen. Zijn komst zou daarnaast een flinke stempel drukken op de financiële mogelijkheden voor de komende seizoenen en de huidige directeuren willen niet een dergelijke ‘erfenis’ achterlaten voor hun eventuele opvolgers. Aartsrivaal Real Madrid werd in de zomer overigens ook genoemd als mogelijke bestemming voor Neymar, maar het is niet duidelijk of de Koninklijke nog steeds concrete interesse in zijn komst koestert.