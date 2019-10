‘Voor Ziyech wordt de hoofdprijs betaald, dus die moet dan eerst weg’

Calvin Stengs oogst dit seizoen veel lof met zijn optredens namens AZ en ook bij Jong Oranje behoort hij tot de uitblinkers. De aanvaller nam dinsdagavond in de interland tegen Jong Noorwegen een fraaie goal voor zijn rekening en na afloop van de wedstrijd ging het over zijn goede spel bij de Nederlandse beloften.

Ook een eventuele vervolgstap kwam ter sprake bij FOX Sports en als Stengs in de toekomst voor kiest in de Eredivisie actief wil blijven, ziet Arnold Bruggink slechts een mogelijkheid: “Ajax is de enige club die Calvin Stengs zou kunnen betalen”, vertelt hij. “Als het moment er zou komen dat Hakim Ziyech weg zou gaan, is Stengs de ideale jongen die op die plek zou kunnen gaan spelen.”

“Alleen weet je ook wat AZ allemaal vraagt voor zijn spelers”, stipt hij wel een mogelijke complicatie aan. Bruggink verwacht echter dat Ajax in dat geval al een flink bedrag geïncasseerd zal hebben: “Ziyech is een speler waarvoor op dit moment de hoofdprijs moet worden betaald, dus die zal dan eerst weg moeten gaan.”

“Dan ontstaat er een totaal andere situatie voor Stengs. Dan heb je een prijskaartje om je nek, móét je het bij Ajax laten zien in de Champions League en móét je in het Nederlands elftal gaan spelen”, sluit hij af. De twintigjarige Stengs verlengde eerder dit jaar zijn contract bij AZ nog tot medio 2023 en de Alkmaarders lieten eerder al doorschemeren dat hij alleen voor een ‘astronomisch bedrag’ een binnenlandse transfer zou mogen maken.