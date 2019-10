Italië loopt in slotfase uit naar ruime zege; eerste succes voor Van 't Schip

Het al voor het EK geplaatste Italië heeft dinsdagavond in Groep J een ruime overwinning geboekt op Liechtenstein. De Zuid-Europeanen gingen met slechts een 0-1 voorsprong de rust in, maar liepen uiteindelijk toch nog uit naar een 0-5 zege. Het al uitgeschakelde Griekenland van John van 't Schip won tegelijkertijd van Bosnië & Herzegovina, wat de eerste overwinning voor de Nederlandse bondscoach betekende. Bosnië heeft nu met twee wedstrijden te gaan een achterstand van vijf punten op nummer twee Finland.

Liechtenstein - Italië 0-5

Bondscoach Roberto Mancini liet van het elftal dat zaterdag nog van Griekenland won alleen Marco Verratti staan, maar dat gegeven stond een snelle voorsprong voor de Italianen niet in de weg. Nadat de eerste kans van de wedstrijd verrassend voor Liechtenstein was, leidde de daaropvolgende counter tot de openingstreffer van Federico Bernardeschi. Die goal in de tweede minuut vormde meteen het hoogtepunt van de eerste helft, aangezien de kansen verder schaars waren.

Na de onderbreking gebeurde er wat meer voor de twee doelen. Salvatore Sirigu moest met nog een halfuur op de klok ingrijpen bij een poging van Dennis Salanovic, maar daarna liep Italië snel uit. Andrea Belotti verdubbelde de voorsprong van de bezoekers met zijn hoofd en een kopbal van Alessio Romagnoli was een paar minuten later ook goed voor de 0-3. Stephan El Shaarawy leek daarna op aangeven van Bryan Cristante het slotakkoord voor zijn rekening te nemen, maar in de blessuretijd volgde toch nog de tweede goal van Belotti.

Griekenland - Bosnië & Herzegovina 2-1

Van 't Schip zette met AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos en Willem II-aanvaller Vangelis Pavlidis twee in de Eredivisie actieve spelers in zijn basiself en het was laatstgenoemde die de Grieken met een schot van net binnen de zestien na een halfuur spelen op voorsprong zette. Lang kon de thuisploeg hier echter niet van genieten, want vijf minuten later stond het door toedoen van Amer Gojak alweer gelijk. In de tweede helft leek het daar vervolgens bij te blijven, maar twee minuten voor tijd werd het door toedoen van Adnan Kovacevic toch nog 2-1. Hij werkte een voorzet van Giannis Fetfatzidis op ongelukkige wijze achter zijn eigen doelman.