Spanje plaatst zich in blessuretijd voor EK na pittige strijd in Zweden

Spanje is er dinsdagavond in geslaagd zich te kwalificeren voor het EK van 2020. De ploeg van bondscoach Robert Moreno speelde op bezoek bij Zweden met 1-1 gelijk, waardoor plaatsing voor het EK een feit is. David de Gea wist lange tijd de nul te houden met enkele goede reddingen, maar moest in de tweede helft toch het hoofd buigen. Vlak voor tijd wist Rodrigo echter zijn land naar het EK te loodsen: 1-1.

Bij een overwinning was Spanje verzekerd van een plek op het EK, maar men had veel moeite met de thuisploeg. Het was aan De Gea te danken dat de bezoekers halverwege de wedstrijd de kleedkamer zonder tegentreffer konden opzoeken. De doelman van Manchester United verrichtte enkele goede reddingen, onder meer op een poging van Robin Quaison. De aanvaller kopte bijvoorbeeld een keer strak naar de rechterbovenhoek, maar een katachtige reflex van De Gea voorkwam een goal.

Aan de andere kant van het veld wist Robin Olsen kansen van onder anderen Thiago onschadelijk te maken, waardoor men met een brilstand ging rusten. In de tweede helft moest De Gea wederom aan de bak, maar dit keer kon de Spanjaard een tegentreffer niet voorkomen. De sluitpost had nog een redding in huis op een kopbal van Marcus Berg, maar de ex-spits van onder meer FC Groningen en PSV wist zich daarna wel raad met de rebound op een poging van Emil Forsberg: 0-1.

De Gea moest even later worden vervangen door Kepa Arrizabalaga, aangezien eerstgenoemde doelman een blessure had opgelopen. Met Kepa op doel zocht Spanje, dat al 37 wedstrijden op een rij had gescoord, nog naar de gelijkmaker, maar Zweden hield lang stand. Vlak voor tijd wist Rodrigo echter de gelijkmaker te produceren door bij een corner de bal uiteindelijk van dichtbij tegen de touwen te werken: 1-1. Spanje heeft nu respectievelijk vijf en zes punten voorsprong op Zweden en Roemeniƫ en aangezien deze landen nog tegen elkaar strijden, is Spanje al verzekerd van een EK-ticket.