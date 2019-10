Justin Kluivert baalt wederom van besluit: ‘Natuurlijk dacht ik: kom op nou’

Jong Oranje won dinsdagavond met 0-4 van Jong Noorwegen, waardoor de ploeg van Erwin van de Looi met negen punten uit drie duels goed op weg is naar het EK. Justin Kluivert kreeg wederom een basisplek van de bondscoach, maar werd net als bij het gewonnen duel met Portugal (4-2) gewisseld. De aanvaller van AS Roma baalt dat hij wederom naar de kant werd gehaald.

Kluivert erkent na de overwinning tegen Jong Noorwegen dat hij met een lichte frustratie het veld verliet. "Natuurlijk denk je van: kom op nou. Maar daarna moet je ook gelijk switchen en er gewoon normaal mee omgaan. Als een professional. Dat ben ik, net als iedereen hier", zegt Kluivert, die dinsdagavond werd vervangen door Cody Gakpo, in gesprek met FOX Sports.

"Natuurlijk wil je niet gewisseld worden. Je wil gewoon spelen, het liefst zo lang mogelijk. Als je twee keer wordt gewisseld, dan knaagt dat wel aan je. Maar daar moet je gewoon mee omgaan", aldus Kluivert. Van de Looi geeft na afloop aan dat Kluivert niet zo sterk in de wedstrijd zat en hij zodoende opteerde voor Gakpo als invaller.

"Cody viel tegen Portugal heel goed in. Hij heeft daar echt aan de deur geklopt en verdiende het om minuten te maken. Justin kan heel belangrijk voor ons zijn, maar als hij een mindere dag heeft, is het een goed recht van een trainer om hem te wisselen", aldus de bondscoach, die op de site van de KNVB laat weten enigszins verrast te zijn door de speelwijze van Jong Noorwegen.

"We wisten dat ze zich aan zouden passen aan ons, maar dat ze zich zo zou zouden terugtrekken, vond ik heel opvallend", stelt de coach. "Ze hebben blijkbaar veel respect voor ons. We hebben bewezen dat we niet alleen leuk willen voetballen of een wedstrijdje willen winnen, maar dat we echt de ambitie hebben om met elkaar verder te komen."