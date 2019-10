Oranje nu al bij EK-favorieten geschaard: ‘Ze zijn niet veel beter dan wij’

Roberto Mancini mag zich met Italië opmaken voor het EK van 2020. Het Zuid-Europese land wist zaterdag kwalificatie voor het eindtoernooi af te dwingen door met 2-0 te winnen van het Griekenland van John van 't Schip. Mancini stelt dat Italië zeker kans maakt om het EK te winnen, maar erkent dat landen als Nederland eveneens over veel kwaliteiten beschikken.

“Het is wel belangrijk dat we blijven winnen, aangezien dat ervoor zorgt dat iedereen zich beter voelt. We zullen dan wel zien wie we loten op het EK”, zegt Mancini voorafgaand aan het EK-kwalificatieduel met Liechtenstein, geciteerd door diverse Italiaanse media. De bondscoach van Italië schaart het Nederlands elftal van Ronald Koeman onder de favorieten voor de eindzege.

“Er zijn veel ploegen die al vroeg een sterke ontwikkeling hebben ingezet en nu verder zijn dan wij. Ze zijn niet zozeer superieur aan Italië, we zitten dicht bij hun niveau. Frankrijk, de wereldkampioen, heeft een prijs gewonnen met hele jonge spelers, dus zij kunnen ook nog veel stappen maken. België doet het ook goed met talentvolle spelers en Nederland is vergelijkbaar met ons, net als Duitsland.”

“Spanje won het EK Onder-21, op een toernooi waar wij ongelukkig waren en het hadden verdiend om te winnen. Het zijn allemaal sterke teams, maar ik geloof niet dat ze veel beter zijn dan wij”, aldus Mancini, die met Italië tot nu toe alles heeft gewonnen in de EK-kwalificatiereeks in een poule met Finland, Armenië, Bosnië en Herzegovina, Griekenland en Liechtenstein.