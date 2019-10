‘We kenden de opdracht van Van de Beek niet. Moest hij diep gaan?’

Donny van de Beek kreeg zondag een basisplaats van bondscoach Ronald Koeman bij het gewonnen EK-kwalificatieduel met Wit-Rusland (1-2). De middenvelder van Ajax is vaak bankzitter bij het Nederlands elftal, maar mocht dit keer vanaf de aftrap spelen. Menigeen stelt dat Van de Beek niet zijn beste wedstrijd speelde tegen de Wit-Russen en die mening is ook Henk Spaan toebedeeld.

De journalist laat in zijn column voor Het Parool weten dat er onduidelijkheid was over de rol van Van de Beek. "We kenden de opdracht van Donny van de Beek niet. Moest hij diep gaan? Mocht hij het verdedigende aspect verwaarlozen? Een feit is dat zodra Marten de Roon zijn plek had overgenomen, de Belarussen nauwelijks meer in onze zestien zijn geweest."

Spaan wijst naar de 'typerende actie' dat De Roon de positie van centrale verdediger Virgil van Dijk had overgenomen toen de stopper van Liverpool mee was gegaan bij een hoekschop. "De Roon snapt die dingen omdat hij tactisch beter is geschoold dan de meeste van zijn teamgenoten. Zelden zagen we een invalbeurt zo'n verschil maken."

De columnist kwalificeert Koeman dan ook als een resultaattrainer die maling heeft aan 'analyses van mensen wier helikopterview op het spel nogal eens te wensen overlaat'. "Als De Roon al tekort zou komen, is Georginio Wijnaldum dan niet een mogelijke vervanger op die plek? Ik herinner me dat Jürgen Klopp, pre-Fabinho, eens hetzelfde had bedacht. Kan Donny op 10."