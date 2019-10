‘Barcelona-miskoop van 160 miljoen euro’ die de zegen kreeg van Robben

In de rubriek Opgebloeid licht Voetbalzone tweewekelijks een speler uit binnen- of buitenland uit wiens loopbaan na een mindere periode weer volledig tot bloei is gekomen. Met deze keer aandacht voor Philippe Coutinho (27), de aanvallende middenvelder van Bayern München. Coutinho was bij Barcelona op een zijspoor beland, maar de Braziliaan voelt zich als huurling van Bayern weer helemaal op zijn gemak. De grote vraag is of der Rekordmeister de 58-voudig international van Brazilië volgend jaar definitief overneemt van Barcelona voor het lieve sommetje van 120 miljoen euro.

Door Rian Rosendaal

Coutinho was in de afgelopen transferperiode een populair onderwerp van gesprek in de transferrubrieken in binnen- en buitenland. De 1.72 m lange middenvelder, die tevens als vleugelaanvaller inzetbaar is, werd in de Engelse media gelinkt aan zowel Arsenal als Tottenham Hotspur. De Londense grootmachten slaagden er echter niet in om vóór het sluiten van de Engelse transfermarkt op 8 augustus tot een akkoord te komen met Barcelona over een huurdeal. Ook Paris Saint-Germain werd in de zomermaanden niet de volgende club van Coutinho, ondanks het verhaal van RAC1 dat de Franse kampioen wilde dat Barcelona de Zuid-Amerikaan zou gebruiken in een ruildeal met Neymar plus een transferbedrag van honderd miljoen euro. Coutinho zou in de voorgestelde constructie samen met Ivan Rakitic richting Parijs verhuizen, terwijl Neymar dan zou terugkeren in het Camp Nou. Alles bleef echter bij het oude, want de betreffende clubs behaalden niet het gewenste resultaat aan de onderhandelingstafel.

Een nieuw seizoen op het tweede plan bij Barcelona lonkte voor Coutinho, totdat Bayern uitkomst bood in de laatste weken van de Europese transfermarkt. De regerend landskampioen van Duitsland legde zonder morren het huurbedrag van 8,5 miljoen euro neer en nam tevens het salaris van Coutinho over van Barcelona. Daarnaast kan Bayern de huurling, wiens contract in Barcelona nog vier seizoenen doorloopt, medio 2020 voor 120 miljoen euro overnemen van de Catalanen. Trainer Niko Kovac ontving de ex-speler van Internazionale en Liverpool met open armen. "Ik denk dat wij allemaal, niet alleen Bayern maar de hele Bundesliga, blij moeten zijn dat we zo'n topspeler in onze competitie krijgen. Coutinho heeft zich niet alleen bewezen bij zijn clubs, maar ook in de nationale ploeg." Kovac kreeg in zijn enthousiasme bijval van Marko Grujic, die bij Liverpool samenspeelde met Coutinho en tegenwoordig actief is voor Hertha BSC. "Het is een big deal voor de hele Bundesliga dat we nu de kans krijgen om Coutinho aan het werk te zien", aldus de middenvelder tegenover BILD. "Hij is een speciale, opwindende speler die tot geweldige dingen in staat is. Hij heeft ongelooflijke trucs en kwaliteiten. Hij zal met afstand de beste voetballer in Duitsland zijn."

Philippe Coutinho is volgens Franck Ribéry erg belangrijk voor aanvalsleider Robert Lewandowski

In de voetsporen van Arjen Robben

Het zelfvertrouwen van Coutinho in München kreeg al snel een flinke boost, zelfs voordat de van Barcelona gehuurde middenvelder nog maar een minuut het shirt van Bayern had gedragen. De Duitsers wilden eigenlijk het shirt met rugnummer tien niet meer gebruiken, uit respect voor Arjen Robben, die Bayern tien seizoenen trouw was geweest en deze zomer afscheid nam als profvoetballer. Het ‘magische’ rugnummer werd echter toch weer in gebruik genomen door Bayern, met toestemming van de gestopte Robben zelf. Coutinho mag zichzelf daarmee de nieuwe nummer tien van de Allianz Arena noemen. "Hasan Salihamidzic (technisch directeur van Bayern, red.) heeft Arjen gesproken over het rugnummer", zei voorzitter Karl-Heinz Rummenigge bij de officiêle presentatie van Coutinho. "Arjen gaf aan dat hij er geen probleem mee heeft en wenst Coutinho het beste toe. Hij vindt nummer 10 perfect voor hem." Coutinho was verguld met de geste van Robben en gaf gelijk te kennen dat hij zijn illustere voorganger uit Nederland niet wilde teleurstellen. "Voor mij is dit een nieuw avontuur. Ik heb net als Bayern veel ambities en ik weet zeker dat ik die samen met mijn nieuwe teamgenoten kan bewerkstelligen."

Bayern nam deze zomer naast Robben afscheid van nog een clubicoon. Franck Ribéry, met twaalf dienstjaren achter zijn naam, koos in de herfst van zijn loopbaan voor een laatste kunstje bij Fiorentina. Kovac had hierdoor dringend behoefte aan een kwaliteitsinjectie in aanvallend opzicht, want de vertrouwde gezichten op de flanken waren plotsklaps verdwenen. Leroy Sané leek lange tijd topprioriteit te zijn op de burelen van Bayern en de aanvaller van Manchester City had wel oren naar een terugkeer richting de Bundesliga. Een zware kruisbandblessure, opgelopen in het duel om de Community Shield met Liverpool begin augustus, gooide echter roet in het eten. Sané staat nog steeds op het wensenlijstje van Kovac, maar een eventuele samenwerking, inclusief een geschatte transfersom van honderd miljoen euro, kan pas na afloop van dit seizoen gestalte krijgen. Bayern schakelde snel en haalde naast Coutinho ook Ivan Perisic, afkomstig van Internazionale, op huurbasis binnen. Jann-Fiete Arp ruilde Hamburger SV in voor Bayern, maar de twintigjarige aanvaller, jeugdinternational van Duitsland, is gehaald voor de langere termijn. Dat geldt ook voor leeftijdsgenoot Michaël Cuisance, afkomstig van Borussia Mönchengladbach, al is de Fransman in de basis een middenvelder. Kovac kan ook nog beschikken over vleugelaanvaller Alphonso Davies, die op de shortlist van twintig spelers staat die kans maken op de door Tuttosport in het leven geroepen Golden Boy Award. De aanvalslinie bestaat echter uit de vertrouwde namen Kingsley Coman, Robert Lewandowski en Serge Gnabry, met Coutinho die kort achter de spitsen opereert.

Frustraties bij Thomas Müller

De komst van Coutinho heeft als gevolg dat Thomas Müller mokkend op de bank zit bij Bayern en de onvermoeibare aanvaller sluit een voortijdig vertrek uit München dan ook niet bij voorbaat uit. "Daar ben ik absoluut niet tevreden mee", verwijst Müller tegenover Kicker naar de 67 minuten aan speeltijd die hij dit seizoen verdeeld over vijf wedstrijden kreeg van Kovac. "Ik ben nog maar dertig jaar, fit en hongerig naar succes. Met de club, maar ook persoonlijk. Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn kwaliteiten het team kan helpen." De voormalig wereldkampioen weet dat zijn positie binnen de Bayern-selectie er niet makkelijker op is geworden sinds de entree van Coutinho. "Natuurlijk heeft dat de concurrentie op mijn positie verhoogd, maar dat is het probleem niet. Een coach moet elke wedstrijd moeilijke beslissingen nemen, maar de ontwikkelingen in de laatste wedstrijden stemmen me ontevreden. Als de staf alleen een rol als invaller voor mij ziet weggelegd, dan moet ik serieus nadenken over mijn toekomst. Voor die rol ben ik te ambitieus." Müller, met een contract tot de zomer van 2021 op zak in Zuid-Duitsland, is volgens Marc Overmars 'altijd welkom' bij Ajax. "Hij is voor mij het DNA van Bayern, hij mag met altijd bellen", wordt de directeur voetbalzaken van Ajax geciteerd door Sportbuzzer. Het is echter maar de vraag of de dertigjarige Duitser, sinds het desastreus verlopen WK in Rusland niet meer in beeld bij het nationale elftal, een stapje terug wil doen naar de Eredivisie.

Trainer Niko Kovac is lovend over de inbreng van Philippe Coutinho bij Bayern München

Coutinho miste de seizoensouverture van Bayern op eigen veld tegen Hertha (2-2), omdat de contracten met Barcelona toen nog niet waren getekend. In het uitduel met Schalke 04 (0-3) was de kleine Braziliaan wel van de partij, al moest hij genoegen nemen met een invalbeurt van dertig minuten. Kovac oordeelde dat Coutinho niet fit genoeg was voor een volledige wedstrijd in Gelsenkirchen. Het was sowieso een bal der debutanten, want ook Perisic en de voor tachtig miljoen euro van Atlético Madrid overgekomen Lucas Hernández beleefden hun vuurdoop voor Bayern op 24 augustus. De aanwinsten figureerden echter in de grote ‘Lewandowski’-show, want de Poolse aanvalsleider produceerde een hattrick in de Veltins Arena. Coutinho keek in de schaduw van Lewandowski met een voldoen gevoel terug op zijn debuut in het Bayern-shirt. "Ik ben erg gelukkig met mijn eerste dertig minuten voor deze club", liet de vriendelijke debutant na afloop weten in de Duitse media. "Het was een geweldige ervaring. Ik heb er erg naar uitgekeken en het stadion zat gelukkig bomvol. De sfeer was ook uitstekend. Ik heb er veel zin in om in de Bundesliga te spelen." Coutinho, in Duitsland ‘de kleine magiër’ genoemd, kreeg lof toegezwaaid van mede-huurling Perisic. "Het is een geweldige kerel en een nog betere voetballer. In de laatste tien jaar heeft hij het prima gedaan bij Liverpool en Barcelona en ik verwacht dat hij dit seizoen van grote waarde is voor Bayern."

De recensies zijn bijna twee maanden na het debuut van Coutinho namens Bayern nog steeds overwegend positief. Ribéry, die der Rekordmeister aan de Champions League-beker en negen Duitse landstitels hielp, denkt dat Coutinho de ideale aangever is voor de immer op doelpunten loerende Lewandowski. "Met Coutinho erbij kunnen ze verschillende systemen hanteren. Coutinho vult Robert Lewandowski erg goed aan en zoekt hem ook altijd op. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid en betrekt altijd zijn ploeggenoten in het spel. Niet alleen Lewandowski, maar ook de vleugelaanvallers", zo zei de voormalige vedette van Bayern vorige week in een interview met BILD. Coutinho, met twee doelpunten en drie assists in zijn eerste acht optredens voor Bayern, wil ook op het Europese podium sportieve revanche nemen. Alleen de landstitel in de Bundesliga is wat hem betreft niet goed genoeg. "Dit is een heel grote club en we willen daarom ook in elke competitie succesvol zijn. Het winnen van de Champions League is niet alleen een doelstelling van mij, maar van het hele elftal." De start in de groepsfase van het miljardenbal is in ieder geval voortvarend te noemen. Bayern opende met een regelmatige 3-0 zege op Rode Ster Belgrado, om vervolgens geen spaan heel te laten van Tottenham (2-7), de verliezend finalist van het afgelopen seizoen. In beide duels had Coutinho een belangrijk aandeel in het aanvalsspel van de formatie van Kovac.

Philippe Coutinho proost samen met ploeggenoot Thiago Alcántara op het Oktoberfest in München

Barcelona of Bayern München?

Volgens het Spaanse medium Sport is Bayern er veel aan gelegen om Coutinho volgend jaar definitief in te lijven, zeker omdat de in topvorm verkerende middenvelder naar verluidt gevolgd wordt door meerdere Europese topclubs. Kovac zou het alleen maar toejuichen als Coutinho ook in de jaargang 2020/21 speler van de grootmacht uit Beieren zou zijn. "Philippe heeft niets te bewijzen. Hij lijkt soms met de bal te dansen. Hij weet precies wat hij moet doen met de bal, wanneer hoe en waar", aldus de Kroatische keuzeheer na afloop van het doelpuntenfestijn tegen the Spurs. De loftuitingen zullen Coutinho ongetwijfeld goed doen, maar er zijn wellicht ook twijfels bij de door Vasco da Gama opgeleide huurling. Uitgroeien tot een sensatie bij Bayern of met ingang van volgend seizoen bewijzen dat Barcelona in januari 2018 niet voor niets 160 miljoen euro, inclusief bonussen, overmaakte aan Liverpool? Coutinho kwam in Spanje in anderhalf jaar tijd tot het respectabele aantal van 21 treffers en 11 assists in 76 duels, maar een publiekslieveling van het Camp Nou werd hij nooit. Het is ook een enorme opgave, uitblinken in een elftal dat om Lionel Messi draait. Daarnaast zijn de spotlights dit seizoen steevast gericht op Luis Suárez en de miljoenenaankopen Frenkie de Jong en Antoine Griezmann, terwijl laatstgenoemde nog niet op over een vaste plaats beschikt in Catalonië. Op de achtergrond werken de Spaanse jeugdinternationals Ansu Fati en Carles Pérez aan hun doorbraak bij Barcelona. Coutinho staat de komende maanden wellicht voor de belangrijkste beslissing uit zijn spelersloopbaan: spelmaker blijven bij Bayern of terugkeren als ‘een van de elf’ bij Barcelona?