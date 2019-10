Alexis Sánchez vestigt hoop op ‘wonderdokter’ van Barcelona

Alexis Sánchez heeft zondag in de oefeninterland tegen Colombia (0-0) een zware enkelblessure opgelopen, zo bevestigt zijn werkgever Internazionale op zijn website. De Chileen werd door Juventus-aanvaller Juan Cuadrado hard geraakt op zijn linkerenkel en heeft daarbij onder meer een peesbeschadiging opgelopen.

'Alexis Sanchez heeft dinsdagochtend medische tests ondergaan bij het Humanitas Instituut in Rozzano, waaruit de ernst van zijn blessure blijkt', laat Inter weten. Sánchez reist woensdag af naar Barcelona, waar vooraanstaand orthopedisch chirurg Ramón Cugat zijn enkel zal onderzoeken. Daar zal worden bekeken of een operatieve ingreep noodzakelijk is.

Cugat is al lange tijd verbonden aan de voetbalclub Barcelona, waarvoor hij diverse spelers opereerde. Zo gingen Andrès Iniesta, Cesc Fàbregas, Xavi en Samuel Eto'o eerder onder het mes bij de arts. Sánchez stond tussen 2011 en 2013 onder contract bij Barça en is dus geen onbekende van Cugat. Dit seizoen speelt Sánchez op huurbasis bij Inter, dat hem tijdelijk over heeft genomen van Manchester United.