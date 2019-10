UEFA-voorzitter Ceferin verklaart racisten de oorlog na schandalige avond

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft geen goed woord over voor de manier waarop Bulgaarse supporters zich maandagavond in Sofia hebben gedragen tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Bulgarije en Engeland. In gesprek met het persbureau AP roept hij overheden op om ‘racisten de oorlog te verklaren’. Volgens de Sloveen is dat de enige manier om racisme uit de stadions te verbannen op de Europese velden. Hij kondigt zware straffen aan.

De voorzitter van de Europese voetbalbond merkt dat het racisme de laatste jaren steeds vaker onderwerp van gesprek is. Volgens hem is het toenemende nationalisme in Europa de oorzaak van het racisme. Ceferin kondigt zware straffen aan. “Geloof mij, de UEFA doet er alles aan om deze ziekte uit het voetbal te verbannen”, laat Ceferin weten. “De voetbalfamilie, van bondsleden tot spelers, coaches en fans, moet samenwerken met de overheden en andere instellingen om racisten de oorlog te verklaren en hun verschrikkelijke ideeën te verbannen naar de uithoeken van onze samenleving.”

Mings: 'De officials hebben alles gedaan wat ze konden doen'

De wedstrijd tussen Bulgarije en Engeland (0-6) werd in de eerste helft tot twee keer toe stilgelegd doordat supporters apengeluiden maakten zodra donkere Engelse internationals aan de bal waren. Het is niet voor het eerst dat Bulgaarse supporters zich racistisch uitlaten. Het duel in Sofia werd al voor minder publiek gespeeld vanweg een eerdere straf vanwege racisme. De bond wacht het rapport van de scheidsrechter en UEFA-vertegenwoordiger af alvorens er een straf wordt uitgedeeld. “De straffen van de UEFA behoren tot de zwaarste in de sportwereld”, aldus Ceferin, die benadrukt dat hij nog zwaardere straffen wil uitdelen.

De Bulgaarse bond kan een zware straf tegemoet zien, daar dit al het derde incident is dat te maken heeft met racism tijdens de EK-kwalificatie. “Nog niet zo lang geleden dachten we dat racisme iets van vroeger was. De laatste jaren hebben aangetoond dat deze gedachte gemakzuchtig was. De opkomst van het nationalisme in Europa heeft onacceptabel gedrag op laten laaien en sommige mensen denken dat dit thuishoort op de tribunes van het voetbal”, aldus Ceferin.