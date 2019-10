Ook rechtbank legt Cocu-pupillen forse straffen op na bekentenis dronkemansrit

Tom Lawrence en Mason Bennett hebben vrijdag in het Southern Derbyshire Magistrates Court in Derby te horen gekregen welke straffen de rechter tegen ze eist. Het tweetal spelers van manager Philip Cocu bij Derby County heeft bekend dronken in de auto te zijn gestapt en vervolgens een zwaar ongeluk te hebben veroorzaakt.

De rechtbank legt Lawrence en Bennett een taakstraf van 180 uur en een rijontzegging van twee jaar op voor het incident dat op 24 september plaatsvond. Het duo stapte die avond onder invloed van alcohol achter het stuur, terwijl ploeggenoot Richard Keogh op de achterbank zat. Vervolgens botste het voertuig tegen een lantaarnpaal, waarna Lawrence en Bennett wegvluchtten. Later in de nacht gaven ze zichzelf alsnog aan.

Keogh brak bij het ongeluk zijn pols en liep een zware knieblessure op. De aanvoerder van Derby County zal naar verwachting tot eind 2020 uitgeschakeld zijn. Derby legde Lawrence en Bennett eerder zelf ook al straffen op. Zo kregen de voetballers een boete ter hoogte van zes weken salaris. Daarnaast hebben Lawrence en Bennett een taakstraf van tachtig uur opgelegd gekregen van the Rams.

Bennett betuigde eerder al spijt van zijn daad. “Ik heb een hele grote fout gemaakt", aldus de aanvaller. "Wat ik heb gedaan is verkeerd. Als voetballer ben ik een voorbeeld en om die reden schaam ik me. Ik ben oud genoeg om beter te weten en ik begrijp dat deze acties gevolgen hebben. Om die reden neem ik mijn verantwoordelijkheid en ik accepteer de straf. Ik moet en zal leren van dit incident en wil een beter persoon worden. Er zijn geen excuses voor wat ik gedaan heb. Het spijt me voor mijn familie, vrienden, de club en alle supporters.”