Doelman Bulgarije: ‘Ik denk dat de Engelse spelers overdreven reageerden’

Bulgaars international Plamen Iliev vindt dat de supporters zich ‘goed hebben gedragen’ tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Bulgarije en Engeland. Het duel in Sofia werd maandagavond in de eerste helft tot twee keer toe stilgelegd vanwege racistische geluiden vanaf de tribune. Iliev zegt niets meegekregen te hebben van apengeluiden en vindt dat de nationale ploeg van Engeland ‘overdreven’ heeft gereageerd.

Halverwege de eerste helft werd het duel voor de eerste keer stilgelegd. Na overleg tussen scheidsrechter Ivan Bebek en aanvoerder Harry Kane werd besloten om door te spelen. De stadionspeaker vroeg de Bulgaarse fans om te stoppen met de racistische geluiden. Toen Ross Barkley even later de 0-3 maakte klonken er opnieuw apengeluiden vanaf de tribune. De arbitrage ging in gesprek met bondscoach Gareth Southgate en een deel van het Engelse team. De eerste helft werd afgemaakt, waarna aanvoerder Ivelin Popov tijdens de rust in gesprek ging met de fans en hen vroeg om te stoppen met de racistische geluiden.

De reactie van de Bulgaarse bondscoach Krasimir Balakov

Na de wedstrijd gaf bondscoach Krasimir Balakov al aan dat hij niets had meegekregen van de racistische geluiden vanaf de tribune. “Eerlijk gezegd denk ik dat onze fans zich vandaag goed hebben gedragen”, wordt Iliev geciteerd door The Guardian. “Voor zover ik heb meegekregen was er geen sprake van racisme. Ik denk dat de Engelse spelers overdreven hebben gereageerd. Ik heb geen onvertogen woord gehoord tegenover hun of onze spelers.”

Balakov sprak woorden van dezelfde strekking als zijn keeper. “Ik heb de liederen waar jij op doelt persoonlijk niet gehoord", zei de bondscoach na afloop tegen een verslaggever van ITV. "Ik zag wel dat de scheidsrechter de wedstrijd stillegde. Maar het wangedrag kwam niet alleen van de Bulgaarse fans, ook de Engelse supporters gedroegen zich slecht met hun gefluit en geschreeuw tijdens ons volkslied en met hun woorden richting onze spelers in de tweede helft. Dat vind ik onacceptabel."