Pochettino wil weg en heeft nieuwe club op het oog

Omar Elabdellaoui heeft zich in de kijker van onder meer Leicester City en Aston Villa gespeeld. De verdediger annex middenvelder heeft bij Olympiacos een contract tot medio 2021. (Daily Telegraph)

Mocht Massimiliano Allegri door Manchester United worden aangesteld als manager, dan volgt Patrice Evra hem als assistent naar Old Trafford. De oud-verdediger speelde jarenlang voor the Red Devils . (Daily Mail)