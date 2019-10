Bulgaarse premier Borisov eist aftreden voorzitter voetbalbond

De Bulgaarse premier Bojko Borisov heeft Borsliav Michailov opgeroepen om op te stappen als voorzitter van de Bulgaarse voetbalbond. De regeringsleider wil dat Michailov vertrekt nadat de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Bulgarije en Engeland maandagavond ontspoorde. Tientallen supporters gedroegen zich schandalig in Sofia. Zij toonden de nazigroet en maakten racistische geluiden.

Nadat Marcus Rashford en Ross Barkley Engeland na twintig minuten spelen op een 0-2 voorsprong hadden gebracht, waren apengeluiden te horen vanaf de tribune zodra donkere Englelse internationals aan de bal waren. Het spel werd in de eerste helft tot twee keer toe stilgelegd. Na overleg met de Engelse ploeg werd besloten om de wedstrijd uit te spelen. Het team van bondscoach Gareth Southgate won de wedstrijd met 0-6. De grote nederlaag en het gedrag van de supporters blijft niet zonder gevolgen.

De reactie van de Bulgaarse bondscoach Krasimir Balakov

Borisov wil dat de 56-jarige voorzitter Michailov, vader van voormalig FC Twente-keeper Nikolai Michailov, opstapt. “De premier heeft me net gebeld", laat minister Krasen Kralev van Sport weten op zijn Facebook-pagina. “De regering heeft de afgelopen vier jaar veel gedaan om het Bulgaarse voetbal te ontwikkelen. Maar na de recente gebeurtenissen heeft de premier mij opgedragen om alle banden met de Bulgaarse bond, ook in financieel opzicht, op te schorten tot Borislav Michailov is opgestapt.” Michailov is sinds 2005 voorzitter van de Bulgaarse voetbalbond.

Volgens Sky Sports heeft een Bulgaars international aan spelers uit de Engelse selectie verteld dat de racistische uitingen gepland en gecoördineerd waren. De speler, die niet bij naam wordt genoemd, bood na afloop zijn excuses aan voor wat er tijdens de wedstrijd was gebeurd. In de rust van de wedstrijd is een groep van vijftig personen uit het stadion gezet. De groep wordt gezien als neo-nazi's en toonden meerdere keren de nazigroet tijdens de wedstrijd. Desondanks waren ook in de tweede helft apengeluiden te horen in het stadion. De UEFA heeft laten weten dat de situatie beoordeeld zal worden zodra het rapport van de scheidsrechter binnen is.