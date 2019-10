Ronaldo imiteert Zlatan: ‘Ik zoek de records niet op, ze zoeken mij op’

Cristiano Ronaldo tekende maandagavond in de EK-kwalificatiewedstrijd van Portugal tegen Oekraïne (2-1 nederlaag) voor de zevenhonderdste treffer uit zijn loopbaan. De aanvaller van Juventus sprak na afloop uitgebreid over de mijlpaal en kwam tevens met een ‘Zlatan Ibrahimovic’-achtige uitspraak over de jubileumtreffer op de proppen.

"Niet iedereen is in staat om zoveel doelpunten te maken", laat Ronaldo optekenen in de Portugese media. "Mijn dank gaat uit naar de ploeggenoten, collega's en de trainers die hebben bijgedragen aan de speler die ik vandaag de dag ben. Ik baal er uiteraard van dat we niet hebben kunnen winnen tegen Oekraïne, maar ik ben desondanks erg trots op mijn ploeggenoten."

Ronaldo staat op 95 doelpunten in 162 wedstrijden namens Portugal. De overige 605 treffers kwamen in de 811 duels die de 34-jarige aanvaller speelde in het shirt van achtereenvolgens Sporting Portugal, Manchester United, Real Madrid en Juventus. "Hoeveel records ik nu in handen heb? Ik weet het niet eens", beantwoordt Ronaldo zijn eigen vraag. "Ik moet er vooral van genieten en dankbaar zijn voor de mensen die mij altijd hebben geholpen. Records ontstaan op natuurlijk wijze. Ik zoek ze niet op, de records zoeken mij op. Het is geen obsessie voor me, het ontstaat gewoon vanzelf."

De zevenhonderd goals van Cristiano Ronaldo langs de meetlat

Er is altijd veel discussie over records van legendarische spelers, maar volgens de Rec Sport Soccer Statistics Foundation gaat de Tsjechisch-Oostenrijkse Josef Biscan aan kop met 805 doelpunten. De top drie wordt compleet gemaakt door de Brazilianen Romário (772) en Pelé (767), op korte afstand gevolgd door de Hongaar Ferenc Puskás (746). Gerd Müller, die het winnende doelpunt maakte in de WK-finale van 1974 tussen Duitsland en Nederland (2-1) staat op plaats vijf met 735 doelpunten. Ronaldo maakt de top zes compleet met 700 treffers.