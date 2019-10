Turkse bondscoach sust ‘saluut-rel’ en verwijst naar Trump en Macron

De spelers van Turkije brachten maandagavond na afloop van de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Frankrijk (1-1) andermaal een militair saluut, als mogelijke steunbetuiging aan het Turkse offensief tegen de Koerden in Noord-Syrië. De actie, ook al uitgevoerd in de wedstrijd tegen Albanië (1-0) van vrijdag, zorgde voor nogal wat ophef, maar volgens bondscoach Senol Günes is het een storm in een glas water.

"Zoals alle landen willen we niet dat onze soldaten worden ingezet bij militaire acties. Het gebaar is slechts een steuntje in de rug voor onze soldaten", aldus de keuzeheer van Turkije op de persconferentie na afloop van het EK-kwalificatieduel met Frankrijk. "Voor de rest zijn dit vragen voor de Amerikaanse president Donald Trump en de Franse president Emmanuel Macron. Ik ben slechts de bondscoach."

Na de gewonnen wedstrijd tegen Albanië deelde de Turkse voetbalbond via de officiële kanalen een foto waarop te zien was dat de internationals van Turkije een saluut brachten met de boodschap dat ‘de overwinning werd opgedragen aan de dappere soldaten en mede-martelaren'. De UEFA liet een dag later bij monde van perschef Philip Townsend al weten dat het saluut nader zou worden onderzocht. De Europese voetbalbond heeft namelijk regels die het refereren aan politiek en religie onmogelijk maakt. "Ik kan u garanderen dat we naar dit voorval gaan kijken." Maatregelen zijn vooralsnog niet genomen door de UEFA.

Er werd in aanloop naar het duel tussen Frankrijk en Turkije flink gediscussieerd over het al dan niet doorgaan van de wedstrijd in het Stade de France, zeker op politiek niveau. Verschillende Franse politici riepen op om de wedstrijd te boycotten en er was extra aandacht voor de veiligheid rondom de wedstrijd. Er waren echter geen noemenswaardige incidenten voor, tijdens en na de clash in Parijs. Beide landen zijn na het resultaat van maandagavond bijna verzekerd van een ticket voor het EK van volgend jaar.