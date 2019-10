Marcus Rashford lovend over ‘moedige' actie van Bulgaarse aanvoerder

De EK-kwalificatiewedstrijd tussen Bulgarije en Engeland werd maandagavond ontsierd door racisme vanaf de tribunes. De Bulgaarse aanvoerder Ivelin Popov stapte in de rust naar de supporters toe, om een poging te doen om het wangedrag te stoppen. De actie van de 31-jarige middenvelder kan na afloop op lof rekenen van Marcus Rashford.

Tijdens het duel, dat de Engelsen uiteindelijk met 0-6 wisten te winnen, klonken bij balbezit van Tyrone Mings, Rashford en Raheem Sterling apengeluiden vanaf de tribune, terwijl sommigen de nazigroet toonden. Popov stapte in de rust richting de supporters om het wangedrag tot stoppen te brengen. “Mij is verteld wat de Bulgaarse aanvoerder in de rust heeft gedaan. Om in je eentje het juiste ding te doen, vereist moed en dat mag niet onopgemerkt blijven”, schrijft Rashford in eerste instantie op Twitter.

De reactie van Krasimir Balakov.

“Dit is geen makkelijke situatie om in te moeten spelen en het is ongelofelijk dat dit anno 2019 nog kan gebeuren. Ik ben trots dat we hier boven stonden en drie punten hebben meegenomen, maar dit moet zo snel mogelijk uit het voetbal verdwijnen”, stelt de aanvaller van Manchester United in een andere tweet. Boyko Borissov, minister-president van Bulgarije, heeft volgens Bulgaarse media Borislav Mihaylov, de president van de voetbalbond, verzocht op te stappen na de gebeurtenissen in het Stadion Vasil Levski. De Bulgaarse bondscoach Krasimir Balakov baarde na afloop opzien tevens door de racistische geluiden te bagatelliseren.

"Ik heb de liederen waar jij op doelt persoonlijk niet gehoord. Ik zag wel dat de scheidsrechter de wedstrijd stillegde. Maar het wangedrag kwam niet alleen van de Bulgaarse fans, ook de Engelse supporters gedroegen zich slecht met hun gefluit en geschreeuw tijdens ons volkslied en met hun woorden richten onze spelers in de tweede helft. Dat vind ik onacceptabel”, aldus Balakov, die toevoegde dat niet Bulgarije, maar Engeland een racismeprobleem heeft. De reactie van Bulgaarse bondscoach kon op Twitter op een venijnige reactie van Sterling rekenen: “Mmmmh ... Not sure about this one chief.”