PSV wordt op Ajax-deal gewezen: ‘Ze pakken de krenten uit de pap’

De kans is groot dat PSV op korte termijn een overeenkomst sluit met Puma als nieuwe kledingsponsor. Volgens het Eindhovens Dagblad heeft PSV reeds een riante aanbieding ontvangen van het kledingmerk, al maakt de huidige kledingsponsor Umbro ook nog kans om de samenwerking na januari voort te zetten. Sportmarketeer Bob van Oosterhout denkt echter dat de Eindhovense club beter af is met een deal met Puma.

"Het is een merk dat altijd tegen Nike en Adidas heeft moeten knokken", zegt de oprichter van het sportmarketingbureau Triple Double in gesprek met bovengenoemde regionale krant. "Nike en Adidas willen vooral de allergrootste clubs op aarde aan boord hebben en geven de andere clubs niet altijd het gevoel dat ze belangrijk voor hen zijn. Ze pakken de krenten uit de pap en in ons land heeft Ajax, dat internationaal nu een wat grotere uitstraling heeft dan PSV, dan ook een behoorlijke deal met Adidas."

Van Oosterhout voorspelt dat Puma een ‘parel’ kan zijn voor PSV, zoals de nummer twee in de Eredivisie dat is voor Umbro. De sportmarketingdeskundige denkt dan ook dat een meerjarig contract tussen PSV en Puma alleen maar voordelig is voor beide partijen. "Je hebt dan misschien niet het ultieme merk als partner, maar wel een heel mooie en belangrijke uitdager. De huidige autosponsor Alfa Romeo past wat dat betreft misschien ook wel beter bij PSV dan Mercedes."

PSV wil volgens het Eindhovens Dagblad een slag slaan op het gebied van merchandising, want afgelopen seizoen liepen de inkomsten met 600.000 euro terug ten opzichte van het jaar daarvoor. De totale merchandising leverde PSV in het seizoen 2018/19 4,7 miljoen euro op. De clubleiding had gehoopt de populariteit van Hirving Lozano en Érick Gutiérrez in Mexico te kunnen verzilveren, maar die missie slaagde slechts deels. Lozano ruilde PSV deze zomer in voor Napoli, dat circa veertig miljoen euro neerlegde voor de aanvaller.