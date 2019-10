Dinsdag, 15 Oktober 2019

Barcelona gaat acht miljoen euro spenderen

Sevilla gaat zich wellicht transfervrij versterken met José Angel Valdes. De ex-speler van onder meer FC Porto en AS Roma beschikt over een aflopend contract bij Eibar en is nadrukkelijk in beeld bij los Rojiblancos. (Estadio Deportivo)

Galatasaray heeft afgelopen zomer een poging ondernomen om Hakan Calhanoglu over te nemen van AC Milan. I Rossoneri legden echter een bod van zes miljoen euro naast zich neer. (Fanatik)

Barcelona staat op het punt om acht miljoen euro op tafel te leggen voor Karim Adeyemi. De jeugdinternational van Duitsland staat onder contract bij Red Bull Salzburg en is momenteel gestald bij satellietclub FC Liefering. (Mundo Deportivo)

Juventus gaat in januari geen poging ondernemen om Ivan Rakitic over te nemen van Barcelona. Internazionale en Manchester United blijven daardoor over als de voornaamste gegadigden voor de Kroatische middenvelder. (Sport)

Leeds United-eigenaar Andrea Radrizzani wil de club graag verkopen aan Qatar Sports Investments. De investeerders zouden the Peacocks kunnen transformeren in het ‘nieuwe Manchester City’. (The Sun)