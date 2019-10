Oekraïne verslaat Portugal en plaatst zich voor EURO 2020

Oekraïne heeft zich maandagavond geplaatst voor het EK van volgend jaar. De ploeg van bondscoach Andriy Shevchenko zette voor eigen publiek concurrent Portugal met 2-1 opzij. Met nog een wedstrijd voor de boeg kan Oekraïne niet meer worden ingehaald. Europees kampioen Portugal is er nog niet, maar heeft nog twee wedstrijden te gaan om zich te kwalificeren.

Oekraïne kende een droomstart in Kiev. Het was Gent-middenvelder Roman Yaremchuk die vanuit de rebound voor de 1-0 tekende. De bezoekers namen vervolgens het initiatief, maar dat leidde nauwelijks tot kansen. De thuisploeg liet zich inzakken en hoopte vanuit de counter gevaarlijk te worden. Dat had het gewenste effect, want na een klein halfuur spelen werd de stand op 2-0 gebracht. Andriy Yarmolenko profiteerde optimaal van gestuntel van de Portugese back Raphaël Guerreiro.

Na rust ging Portugal op jacht naar de aansluitingstreffer. De regerend Europees kampioen werd sterker en was meerdere keren dicht bij een doelpunt. Onder meer PSV-aanvaller Armindo Bruma nam het Oekraïense doel onder vuur, maar hij had geen succes. Twintig minuten voor het einde van de wedstrijd probeerde de buitenspeler van PSV het met een afstandschot. Zijn inzet werd met de arm gekeerd door Taras Stepanenko, wat hem zijn tweede gele kaart en Portugal een penalty opleverde. Cristiano Ronaldo wist wel raad met dit buitenkansje en tekende voor zijn zevenhonderdste doelpunt uit zijn loopbaan.

Ondanks zijn jubileumtreffer moest Portugal genoegen nemen met een nederlaag. In de slotfase hield Oekraïne namelijk stand met een man minder. Zodoende plaatst het team van Shevchenko zich voor de eindronde van volgend jaar. Omdat Servië met 1-2 won op bezoek bij Litouwen, maken Dusan Tadic en zijn landgenoten nog kans op directe kwalificatie. Servië heeft volgende maand nog wedstrijden tegoed tegen Luxemburg en Oekraïne, terwijl Portugal confrontaties wacht met Litouwen en Luxemburg.